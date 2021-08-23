У четвер, 26 серпня, на «Славутич-Арені» в Запоріжжі відбудеться зустріч-відповідь раунду плей-оф Ліги Європи між луганською «Зорею» і віденським «Рапідом» (арбітр — Іштван Ковач з Румунії).

Нагадаємо, що перший поєдинок суперників у Австрії завершився розгромною перемогою підопічних Дітмара Кюбауера — 3:0 (Фунтас, 29, Кара, 78, Грюль, 86). До речі, на кону протистояння не лише путівка в групу, а й 3,63 млн євро призових від УЄФА.

Після дуелі на «Альянц-Штадіоні» у Відні команди провели чергові матчі на внутрішній арені. «Зоря» в рамках чемпіонату України здобула три очки на полі «Маріуполя» — 4:3 (Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32 — Кулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89), піднявшись на 7-е місце в турнірній таблиці.

У свою чергу, «Рапід», який раніше в кваліфікації Ліги чемпіонів капітулював перед чеською «Спартою» (2:1 — вдома і 0:2 — в гостях), а також пройшов в третьому відбірному раунді Ліги Європи кіпрський «Анортосіс» (3:0 — на своєму полі і 1:2 — на виїзді), в домашньому матчі чемпіонату Австрії розгромив «Рід» — 3:0 (Грюль, 41, Кара, 72, Любічіч, 81) і йде тепер на 4-й позиції.

Відеоогляд матчу «Рапід» — «Рід» — 3:0

Якщо «Зоря» до візиту у Відень ніколи раніше не перетиналася в єврокубках з австрійськими клубами, то «Рапід» в колишні роки гостював в Україні шість разів: з «Динамо» — 1:5 в 1986-му, 0:1 в 1992-му, 4:2 в 1996-му і 1:3 в 2013-му, з «Металістом» — 0:2 в 2012-му, а також з «Шахтарем» — 2:2 в 2015-му.

Цього разу букмекери за сумою двох зустрічей віддають явну перевагу віце-чемпіону Австрії. Зокрема, контора Favbet ставки на виграш «Зорі» в основний час приймає з коефіцієнтом — 2,33, на нічию — 3,85, на перемогу віце-чемпіона Австрії — 3,10. Ставки на прохід команди Віктора Скрипника в групу Ліги Європи — 14,50, підопічних Дітмара Кюбауера — 1,02.

У прямій трансляції зустріч «Зоря» — «Рапід» покаже о 19:30 телеканал УНІАН.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

26 серпня (четвер)

«Зоря» — «Рапід» 19:30 УНІАН

Нагадаємо, що переможець двоматчевого протистояння проб'ється до групового турніру Ліги Європи, а той, що програв, — до групи Ліги конференцій.

Жеребкування груп Ліги Європи — 27 серпня о 13:00, Ліги конференцій — в той же день о 14:30.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА назвав трійку претендентів на звання найкращого футболіста року.

Фото ФК «Рапід»

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