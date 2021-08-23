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Спорт

За сотню! Усик вразив вагою перед боєм з Джошуа

19:15 23 серпня 2021
Олександр Усик

Непереможний український боксер Олександр Усик (18 перемог, 13 з них — нокаутом), який перед наміченим на 25 вересня в Лондоні боєм з володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) купив за мільйони елітний позашляховик, показав свою актуальну вагу.

Дворазовий олімпійський чемпіон, судячи з фото на сторінці одного з тренерів боксера — Сергія Лапіна в Instagram, важить 104,9 кг.

Нагадаємо, що перед двома попередніми боями у суперважкій вазі Усик навіть до сотні не дотягував: 97,5 кг — перед поєдинком з Чаззом Уїзерспуном і 98,4 кг — перед дуеллю з Дереком Чісорою.

Більш того, під час виступів українця у важкому дивізіоні вага Олександра взагалі коливався в районі 90 кг (90,5 кг — перед боєм з Хуком у 2017-му, 90,4 кг — перед Брієдісом у 2018-му, 89,9 кг — перед Гассієвим в 2018-му і 89,81 кг — перед Белью в 2019-му). Хевівейт (суперважкий дивізіон) вимагає міці!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександра Усика порівняли з легендарним Мухаммедом Алі.

Фото Instagram

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