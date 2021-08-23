Пʼятов повертається: збірна України втратила двох основних воротарів перед матчами ЧС-2022

Збірна України з футболу, яку очолив новий головний тренер Олександр Петраков, потрапила у форс-мажорну ситуацію з воротарською позицією перед відбірними матчами ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві).

Зі списку футболістів, яких раніше викликали до табору «жовто-синіх», через травми випали відразу два голкіпери — динамівець Георгій Бущан і страж воріт «Шахтаря» Анатолій Трубін. У зв'язку з цим до національної команди довикликані 37-річний воротар «Шахтаря» Андрій Пʼятов, який раніше оголосив про завершення кар'єри в збірній України (97 ігор в її складі!), та 22-річний Дмитро Різник з «Ворскли», повідомляє офіційний сайт УАФ.

Як розповів після матчу УПЛ з «Десною» наставник «Динамо» Мірча Луческу, Бущан точно не буде тренуватися у найближчі 10 днів. Більш того, не виключено, що голкіперу буде потрібна операція. Що ж стосується Трубіна, то, за неофіційною інформацією, у Анатолія — розрив меніска, і його вже прооперовано в Києві. Термін реабілітації — приблизно три місяці.

Нагадаємо, що після трьох нічиїх на старті відбірного циклу чемпіонату світу (в гостях з французами — 1:1, а також вдома з Фінляндією — 1:1 і з Казахстаном — 1:1) «жовто-сині» посідають в групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Як відомо, переможці груп потраплять на ЧС-2022 в Катарі безпосередньо (нам таке щастя, схоже, вже не світить). А ось команди, які посядуть другі позиції, поборються за путівки на чемпіонат світу через плей-оф.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко залишив пост головного тренера збірної України.

Фото uaf.ua

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