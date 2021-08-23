Паралімпійські ігри-2020: скільки зароблять українські атлети за медалі змагань в Токіо

У вівторок, 24 серпня, на 80-тисячному національному стадіоні в Токіо запалять вогонь Паралімпійських ігор, на яких спортсмени з обмеженими можливостями зі 168 країн розіграють до 5 вересня 539 комплектів медалей у 23 видах спорту (пряма телетрансляція церемонії відкриття — о 14:00 на «UA:Перший»). Як відомо, на Олімпійських іграх в столиці Японії українські атлети завоювали 19 медалей.

Зазначимо, що від участі в змаганнях, які через пандемію коронавірусу пройдуть без глядачів, офіційно відмовилися команди КНДР і Афганістану. При цьому Росію усунули від Паралімпійських ігор через допінг-скандал. Тому російські спортсмени виступлять на змаганнях під англомовною абревіатурою Паралімпійського комітету Росії (RPC), яку розшифровувати заборонено.

Прапор РФ на всіх церемоніях буде замінений білим полотном з символом Олімпійського комітету Росії без написів. А замість національного гімну лунатиме вступ до концерту № 1 Петра Чайковського (як відомо, у використанні мелодії пісні «Катюша» країні-агресору відмовили).

Цього разу до програми Паралімпіади включені бадмінтон і тхеквондо, які замінять вітрильний спорт і одну з дисциплін паралімпійського футболу.

Україну на змаганнях у столиці Японії (символічно, що Паралімпіада-2020 стартує в день 30-річчя Незалежності нашої країни і 25-річчя завоювання українськими спортсменами першого «золота» Паралімпійських ігор) представлять 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

Найбільше представництво у «жовто-синіх» буде в плаванні — 40 учасників та легкій атлетиці — 32. Також наші спортсмени виступлять в академічному веслуванні, фехтуванні на візках, тенісі на інвалідних візках, пауерліфтингу, дзюдо, голболі, кульовій стрільбі, паратріатлоні, параканоє, тхеквондо, стрільбі з лука, бадмінтоні та велоспорті. Девіз нашої збірної на Іграх: «Ваша підтримка — наша перемога!»

До речі, українським паралімпійцям, як і призерам Олімпіади-2020, за медалі Ігор передбачені державою солідні призові: 125 тисяч доларів (в еквіваленті) за «золото», 80 тисяч — за «срібло» і 55 тисяч — за «бронзу».

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, здобувши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український призер Олімпіади-2020 Ігор Рейзлін розповів, як почав завойовувати нагороди після удару блискавки.

Фото paralympic.org.ua

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