«Інгулець» після сенсації в Києві переміг у Львові: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 23 серпня, поєдинком на «Арені Львів» фінішувала програма 5-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 5-й тур

23 серпня (четвер)

«Львів» — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Грисьо, 14 — Козак, 53, Сітало, 54).

У минулому турі команда Сергія Лавриненка набрала перше очко в сезоні, сенсаційно зігравши внічию в Києві з «Динамо». Поєдинок на «Арені Львів» складався для колективу з Кіровоградської області невдало після пропущеного на початку першого тайму голи. Але після перерви протягом хвилини гості змогли перевернути гру з ніг на голову і, забивши двічі, довели матч до перемоги, яка дозволила їм піднятися з дна турнірної таблиці.

22 августа (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Десна» (Чернігів) — 4:0 (Буяльський, 30, 56, Циганков, 37, з пенальті, Завійський, 78, у свої ворота).

«Маріуполь» — «Зоря» (Луганськ) — 3:4 (Кулаков, 47, Світюха, 79, Микитишин, 89 — Назарина, 22, Шахаб, 28, 60, Гладкий, 32).

«Колос» (Ковалівка) — «Олександрія» — 0:1 (Бабогло, 51).

21 серпня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Судаков, 34, Патрик, 45+6, Соломон, 90+4). На 13-й хвилині вилучений Білошевський («Чорноморець»).

«Дніпро-1» — «Рух» (Львів) — 2:0 (Ігнатенко, 28, Назаренко, 35).

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:0 (Гегедош, 60). На 66-й хвилині Білоног («Минай») не реалізував пенальті, а на 90+3-й — вилучений Дахновський («Верес»).

20 серпня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст-1925» (Харків) — 2:0 (Чеснаков, 41, Ткачук, 55, у свої ворота). На 47-й хвилині Батюшин («Металіст-1925») не реалізував пенальті.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 13 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 12 (5);

3. «Десна» — 12 (5);

4. «Ворскла» — 11 (5);

5. «Дніпро-1» — 10 (5);

6. «Олександрія» — 10 (5);

7. «Зоря» — 7 (5);

8. «Металіст-1925» — 6 (5);

9. «Колос» — 5 (4);

10. «Верес» — 5 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Інгулець» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 3 (5);

15. «Львів» — 2 (5);

16. «Маріуполь» — 1 (5);

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

У 6-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Чорноморець» — «Олександрія» (27 серпня), «Інгулець» — «Маріуполь», «Металіст-1925» — «Дніпро-1», «Динамо» — «Колос» (28 серпня), «Десна» — «Верес», «Минай» — «Шахтар», «Зоря» — «Ворскла», «Рух» — «Львів» (29 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Монако».

Фото ФК «Львів»

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