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Спорт

«Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама»: Усик присвятив вірш Україні

17:25 24 серпня 2021
Олександр Усик

Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик, який 25 вересня проведе в Лондоні бій з володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF британцем Ентоні Джошуа, присвятив вірш 30-річчю Незалежності України.

«З днем народження, Україно, з днем народження, країна, ти для нас для всіх улюблена синьо-жовта моя», — написав знаменитий боксер в Instagram, зачитавши вірш українською мовою:

«Ти у мене єдина, ти у мене одна,
Ти така неймовірна — матір рідна моя.
Моя сильна, відкрита, моя ненька, сестра.
Ти для нас всіх любима, Україно моя!

Твоя мова співуча та відкрита душа,
Ти нас всіх зігріваєш, але мерзнеш сама.
Хочу я побажати, щоб ти вічно жила.
І я буду молитись, щоб в теплі ти була"

Нагадаємо, що два роки тому Олександр Усик привітав співвітчизників з Днем державного прапора України. Однак в коментарях під записом боксера один з користувачів вирішив зачепити олімпійського чемпіона. «З днем якого прапора, Саня? RU?» — запитав передплатник. У свою чергу, українець не залишив випад без реакції. «У вашому випадку, з прапором ЛГБТ», — написав у відповідь Усик.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик вразив вагою перед боєм з Ентоні Джошуа.

Фото Instagram

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