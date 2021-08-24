Українка Марта Костюк впевнено пробилися до чвертьфіналу турніру в Чикаго: відеоогляд матчу

У Чикаго (США), де найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна встигла скуштувати борщу, триває турнір серії WTA 250 з призовим фондом 235 тисяч доларів, у якому продовжують брати участь дві наші співвітчизниці.

19-річна Марта Костюк (56-а) слідом за канадкою Кетрін Себов (310-а; 6:0, 6:2) впевнено вибила з турніру естонку Кайю Канепі (69-а) — 6:2, 6:3 і, заробивши 5 800 доларів, пробилася до чвертьфіналу, де зіграє проти росіянки Варвари Грачової (88-а), яка на відмові здолала Ану Богдан (106-а) з Румунії — 7:5, 3:1.

А ось перша ракетка України Еліна Світоліна (6-а в світі) поки пробилася лише до третього кола змагань в Чикаго. 26-річна одеситка на відмові суперниці здолала 93-ю ракетку світу, 20-річну Клару Бюрель з Франції — 5:7, 6:1, 2:0 і тепер пізно ввечері 24 серпня виборюватиме путівку до чвертьфіналу в поєдинку проти ще однієї француженки — 24-річної Фіони Ферро (80-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо.

Фото Jessie48

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