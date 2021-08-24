Українець Яремчук з «Бенфікою» героїчно пробився до Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У вівторок, 24 серпня, за підсумками матчів раунду плей-оф у Ейндховені, Разграді і Будапешті визначилися ще три учасники групового турніру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матчі у відповідь

ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:0. На 32-й хвилині вилучений Веріссімо («Бенфіка»). Перший матч — 1:2.

Лідер атак збірної України Роман Яремчук, який перебрався в лісабонський клуб з «Гента» за 17 млн євро, граючи за «Бенфіку» на «Де Кюйп» до 61-ї хвилини, допоміг своїй команді, яка більше тайму вела героїчну боротьбу в меншості, пробитися до Ліги чемпіонів (а ще заробити 15,64 млн євро).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 2:3 (Уінго, 18, Ммаї, 27 — Зезігер, 4, Фасснахт, 56, Мамбімбі, 90+3). На 64-й хвилині вилучений Лаідуні («Ференцварош»), а на 70-й Сібачо («Янг Бойз») не реалізував пенальті. Перший матч — 2:3.

Колишній клуб Сергія Реброва «Ференцварош», діючи півтайму вдесятьох, не зумів, як в минулому сезоні, пробитися до групового турніру Ліги чемпіонів. Додамо, що футболіст збірної України Олександр Зубков вийшов на заміну на 70-й хвилині, а ще один гравець нашої національної команди Ігор Харатін пропускав зустріч проти швейцарців через перебір жовтих карток.

«Лудогорець» (Болгарія) — «Мальме» (Швеція) — 2:1 (Недялков, 10, Сотіріу, 60, з пенальті — Бірманчевіч, 42). Перший матч — 0:2.

Український захисник Ігор Пластун, який відіграв проти шведів усі 90 хвилин, разом з «Лудогорцем» продовжить виступи у Лізі Європи.

Нагадаємо, що раніше право виступити в груповому турнірі Ліги чемпіонів забезпечили собі: іспанські «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севілья» та «Вільярреал», англійські «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і «Челсі», німецькі «Баварія», «Лейпциг» «Боруссія» (Дортмунд) і «Вольфсбург», італійські «Інтер», «Мілан», «Аталанта» та «Ювентус», французькі «Лілль» і «Парі Сен-Жермен», португальські «Спортинг» і «Порту», російський «Зеніт», бельгійський «Брюгге», українське «Динамо» (Київ), нідерландський «Аякс» і турецький «Бешикташ».

Володарі останніх трьох путівок до ЛЧ-2021/2022 визначаться в середу, 25 серпня, за підсумками матчів «Шахтар» (Україна) — «Монако» (Франція), «Динамо» (Загреб, Хорватія) — «Шериф» (Молдова) і «Брондбю» (Данія) — «Зальцбург» (Австрія).

Як відомо, переможці пар плей-оф проб'ються до групи Ліги чемпіонів, а переможені — до групової стадії Ліги Європи.

Жеребкування груп Ліги чемпіонів відбудеться в Стамбулі 26 серпня (о 19:00), а груп Ліги Європи — 27 серпня (о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі поєдинок кваліфікації Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Монако».

Фото ANP/HH

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