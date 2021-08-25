Український боксер напівсередньої ваги Іван Редкач (23 перемоги, 18 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия), котрий недавно одружився в США, в прямому ефірі в Instagram розповів, що одного разу Олександр Усик платив своєму другові Василю Ломаченку за проживання у нього вдома.

«Той же Усик — не пам'ятаю в якому році — приїхав додому до Васі Ломаченка і платив йому за те, що живе у нього, — розповів Іван Редкач, який раніше не раз ображав Ломаченка (обидва на фото). — Це нормально? Тобто Усик приїхав до Васі, і той взяв у нього гроші. Я це знаю. Це боксерський світ, і тут скрізь є вуха та очі. Це правда, я не обманюю».

Крім того, Редкач вибухнув звинуваченнями на адресу менеджера Ломаченка, Усика та ряду інших боксерів — Егіса Клімаса, стверджуючи, що той дозволяє своїм підопічним виходити в ринг травмованими. Зокрема, Іван заявив, що росіянин Володимир Нікітін у 2019 році бився з травмою проти Майкла Конлана, зрештою програвши той поєдинок одноголосним рішенням суддів.

«Клімас може говорити скільки завгодно, — сказав скандальний боксер. — Говорити — це не робити. Він своїх травмованих бійців випускає в ринг. Про що ми говоримо? Це менеджер? У Нікітіна порваний біцепс, а він йому: «Іди бийся з ірландцем».

Як він буде у нього вигравати? З однією рукою? Ти б йому сокиру дав в руки — можливо, виграв би. Тому менеджер повинен бути хорошим, таким, що вкладає в бійця і душу, і серце, а не викидає в ринг як гарматне м'ясо, щоб просто заробити".

Нагадаємо, що Олександр Усик 25 вересня битиметься в Лондоні проти титулованого британця Ентоні Джошуа, а Василь Ломаченко в червні переміг технічним нокаутом японця Масайоші Накатані і готується знову вийти на ринг 11 грудня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Іван Редкач програв бій екс-чемпіону світу американцю Реджісу Прогрейсу.

Фото boxingscene.com

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