26.62 / 26.83 31.06 / 31.44
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Український фехтувальник Артем Манько став віце-чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо

11:45 25 серпня 2021
Артем Манько

У середу, 25 серпня, в Токіо стартувала боротьба за нагороди літніх Паралімпійських ігор за участю атлетів з обмеженими можливостями зі 168 країн світу. У перший день змагань українські спортсмени змагаються медалі у фехтуванні на візках і плаванні.

Віце-чемпіоном Паралімпіади-2020 став 32-річний тріумфатор світової першості з Черкаської області фехтувальник Артем Манько, який впевнено пройшов всіх суперників на старті змагань, перемігши француза Ромена Нобле (5:3), Микиту Нагаєва з команди Олімпійського комітету Росії (5:3), британця Пірса Гіллівіра (5:2) і китайця Тяня Цзяньцюаня (5:4). У чвертьфіналі українець ще раз переміг росіянина Нагаєва (15:6), а в півфіналі — свого співвітчизника, чемпіона Паралімпіади в Ріо Андрія Демчука (15:11). У вирішальному поєдинку проти китайця Лі Хао Артем Манько програв (12:15) і здобув срібну медаль.

На жаль, Андрій Демчук в боротьбі за «бронзу» прикро поступився Тяню Цзяньцюаню з Китаю — 14:15 (львів'янин вів у рахунку — 13:7), не зумівши здобути нагороду на другій Паралімпіаді поспіль.

Зазначимо, що дві медалі Паралімпіади гарантували собі українські фехтувальниці. 38-річна спортсменка з Харкова Євгена Бреус перемогла у втішному фіналі Єву Хаджмасі з Угорщини (15:10) і принесла Україні «бронзу». А ось ще одна харків'янка Олена Федота замагатиметься у фіналі за «золото» з китаянкою Тай Шумей.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, здобувши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше, «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх в Токіо Україна завоювала 19 нагород.

Фото ck-oda.gov.ua

6

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Виплата пенсій з 1 вересня: яких змін очікувати

Олег Царьов

«Частина мене померла»: колишній нардеп-утікач Царьов втратив 17-річну доньку

Ця дівчинка на параді змусила Зеленського плакати: зворушливе відео

Ця дівчинка на параді змусила Зеленського плакати: зворушливе відео

Василь Ломаченко та Іван Редкач

Усик платив гроші своєму другові Ломаченку за те, що жив у нього вдома, — Іван Редкач

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.