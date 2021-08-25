Український фехтувальник Артем Манько став віце-чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо

У середу, 25 серпня, в Токіо стартувала боротьба за нагороди літніх Паралімпійських ігор за участю атлетів з обмеженими можливостями зі 168 країн світу. У перший день змагань українські спортсмени змагаються медалі у фехтуванні на візках і плаванні.

Віце-чемпіоном Паралімпіади-2020 став 32-річний тріумфатор світової першості з Черкаської області фехтувальник Артем Манько, який впевнено пройшов всіх суперників на старті змагань, перемігши француза Ромена Нобле (5:3), Микиту Нагаєва з команди Олімпійського комітету Росії (5:3), британця Пірса Гіллівіра (5:2) і китайця Тяня Цзяньцюаня (5:4). У чвертьфіналі українець ще раз переміг росіянина Нагаєва (15:6), а в півфіналі — свого співвітчизника, чемпіона Паралімпіади в Ріо Андрія Демчука (15:11). У вирішальному поєдинку проти китайця Лі Хао Артем Манько програв (12:15) і здобув срібну медаль.

На жаль, Андрій Демчук в боротьбі за «бронзу» прикро поступився Тяню Цзяньцюаню з Китаю — 14:15 (львів'янин вів у рахунку — 13:7), не зумівши здобути нагороду на другій Паралімпіаді поспіль.

Зазначимо, що дві медалі Паралімпіади гарантували собі українські фехтувальниці. 38-річна спортсменка з Харкова Євгена Бреус перемогла у втішному фіналі Єву Хаджмасі з Угорщини (15:10) і принесла Україні «бронзу». А ось ще одна харків'янка Олена Федота замагатиметься у фіналі за «золото» з китаянкою Тай Шумей.

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, здобувши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше, «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх в Токіо Україна завоювала 19 нагород.

Фото ck-oda.gov.ua

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