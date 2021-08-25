«Був час, він купував мені одяг»: призер Олімпіади Ірина Коляденко подарувала свою нову квартиру тренеру

Призер Олімпійських ігор у Токіо, українка Ірина Коляденко, яка завоювала в столиці Японії бронзову медаль в жіночій вільній боротьбі, незабаром після повернення на батьківщину відзначилася великодушним вчинком.

Після завершення Ігор спортсменка отримала квартиру в Ірпені від голови Київської обласної держадміністрації Василя Володіна, але з вдячныстю вирішила подарувати нову житлову площу своєму тренеру Володимиру Яременку (на фото — тренер і спортсменка).

«Вчора відбулася ще одна дуже важлива і така потрібна подія в моєму житті, — написала Ірина Коляденко в Instagram. — Губернатор Київської області Володін Василь Геннадійович, вручив мені ключі, вже від моєї квартири, в моєму місті Ірпінь. Що це означає для мене? Ну, щоб ви розуміли, у мене навіть своєї кімнати ніколи не було! Так склалося моє життя. Своє власне житло — це дійсно була моя мрія, не менше бажана, ніж олімпійська медаль.

І ось сьогодні я тримаю, право власності на однокімнатну квартиру на 41 м. кв. І вже завтра я могла почати ремонтні роботи. Але… За всіма моїми перемогами стоїть ще одна людина. Це мій тренер, з яким я працюю протягом восьми років, який мене не лише тренує, а й завжди був поруч протягом усього часу. Так, було нелегко. Ну, щоб ви розуміли, був такий час, що він мені купував одяг. Його маленька донька Тетяна та його дружина не бачать його місяцями, тому що він постійно зі мною на зборах. Знаходив кошти, щоб підтримати мене в першу чергу. Не маючи свого власного житла! Я дуже ціную весь вклад свого тренера в мене. Я розумію, на які жертви він йшов заради цієї перемоги. І хоча в нашій країні, на жаль, тренерів залишають без уваги, але я все ж хочу сказати своєму тренеру ДЯКУЮ!!! І віддати подаровану мені квартиру заслуженому тренеру України Володимиру Васильовичу Яременку. Ви її заслужили!!! А я продовжую мріяти і працювати над втіленням своєї мрії. А ви мені, як завжди, допоможете".

Нагадаємо, що за бронзову медаль Олімпійських ігор у столиці Японії Ірина Коляденко отримала від держави 55 тисяч доларів (в еквіваленті).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпіаді в Токіо українські спортсмени завоювали 19 медалей.

Фото НОК України

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