Українська плавчиха Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою паралімпійською чемпіонкою

У перший день змагань на Паралімпійських іграх у Токіо дуже добре виступають наші майстри плавання.

У фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем титулована спортсменка з Херсона Єлизавета Мерешко лише на чотири сотих секунди випередили на фініші суперницю з США і стала п'ятиразовою (!) чемпіонкою Паралімпійських ігор (чотири «золота» українка взяла в Ріо-2016). «Бронзу» в цьому запливі здобула ще одна українка — дебютантка Паралімпіади Анна Гонтар з Миколаєва.

Віце-чемпіонами Ігор у Токіо стали дворазовий бронзовий призер Паралімпіади в Ріо-2016 Антон Коль з Дніпра, п'ятикратний паралімпійський чемпіон Максим Кріпак з Харкова та Олексій Вірченко з Полтави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український фехтувальник Артем Манько став віце-чемпіоном Паралімпіади.

Фото зі сторінки управління з питань фізичної культури і спорту Херсонської ОДА в Facebook

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