Фехтувальниця Олена Федота з Харкова виборола «срібло» Паралімпіади в столиці Японії

У столиці Японії тривають Паралімпійські ігри, на яких з 24 серпня по 5 вересня розіграють 539 комплектів нагород. У перший день змагань три медалі завоювали українські фехтувальники на візках.

Слідом за «сріблом» Артема Манько і «бронзою» Євгенії Бреус на п'єдестал пошани піднялася 35-річна Олена Федота. На старті змагань харків'янка, яка на Паралімпіадах 2012 і 2016 років залишилася без медалей, здолала Ірину Мішурову з команди Олімпійського комітету Росії (5:2), китаянку Тан Шумей (5:3), японку Хісато Абе (5:0), Болгарку Мезо з Угорщини (5:4) і Моніку Сантос з Бразилії (5:1). У чвертьфіналі перед українкою не встояла Сільві Таубер з Німеччини (15:9), а в півфіналі — Ксяо Ронг з Китаю (15:10). У дуелі за золоту медаль доля знову звела Олену Федоту з представницею Піднебесної Тан Шумей. На жаль, вдруге за день здолати опонентку з Китаю харків'янка не змогла (7:15), принісши Україні срібну медаль Паралімпіади.

Раніше найвищими досягненнями Олени Федоти, яка 23 серпня відсвяткувала день народження, були два титули чемпіонки Європи і «бронза» світової першості.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавчиня Єлизавета Мерешко принесла Україні перше «золото» Паралімпійських ігор у Токіо.

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