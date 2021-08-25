Україна у чільній пʼятірці: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 25 серпня
На Паралімпійських іграх у Токіо, в яких беруть участь спортсмени з обмеженими можливостями зі 168 країн, минув перший змагальний день, в який було розіграно 24 комплекти нагород. На п'єдестал пошани в середу, 25 серпня, піднімалися представники 24 держав.
Україна здобула вісім медалей (більше лише у Австралії) і в загальнокомандному заліку посідає п'яту позицію. «Золото» в плаванні завоювала Єлизавета Мерешко, «срібло» — Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко (всі — плавання), Артем Манько та Олена Федота (обидва — фехтування) і «бронзу» — Анна Гонтар (плавання) та Євгенія Бреус (фехтування).
Трійку лідерів (за кількістю «золота») на старті змагань сформували Австралія — 10 медалей (6 золотих, 1 срібна, 3 бронзових), Китай — вісім (5−1-2) та команда Паралімпійського комітету Росії — шість (3−1- 2).
Паралімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Австралія
|6
|1
|3
|10
|2
|Китай
|5
|1
|2
|8
|3
|Олімпійський комітет Росії
|3
|1
|2
|6
|4
|Італія
|2
|1
|2
|5
|5
|Україна
|1
|5
|2
|8
|6
|Великобританія
|1
|4
|1
|6
|7
|Бразилія
|1
|1
|2
|4
|8
|Нідерланди
|1
|1
|0
|2
|9
|Білорусь
|1
|0
|0
|1
|Чилі
|1
|0
|0
|1
|Ізраїль
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|13
|Іспанія
|0
|2
|0
|2
|США
|0
|2
|0
|2
|15
|Франція
|0
|1
|1
|2
|Японія
|0
|1
|1
|2
|Польща
|0
|1
|1
|2
|18
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|Угорщина
|0
|1
|0
|1
|20
|Канада
|0
|0
|2
|2
|Греція
|0
|0
|2
|2
|22
|Німеччина
|0
|0
|1
|1
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|Узбекистан
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх в Токіо Україна здобула 19 медалей.
Фото Twitter НОК України290
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