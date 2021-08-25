Україна у чільній пʼятірці: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 25 серпня

На Паралімпійських іграх у Токіо, в яких беруть участь спортсмени з обмеженими можливостями зі 168 країн, минув перший змагальний день, в який було розіграно 24 комплекти нагород. На п'єдестал пошани в середу, 25 серпня, піднімалися представники 24 держав.

Україна здобула вісім медалей (більше лише у Австралії) і в загальнокомандному заліку посідає п'яту позицію. «Золото» в плаванні завоювала Єлизавета Мерешко, «срібло» — Антон Коль, Максим Кріпак, Олексій Вірченко (всі — плавання), Артем Манько та Олена Федота (обидва — фехтування) і «бронзу» — Анна Гонтар (плавання) та Євгенія Бреус (фехтування).

Трійку лідерів (за кількістю «золота») на старті змагань сформували Австралія — 10 медалей (6 золотих, 1 срібна, 3 бронзових), Китай — вісім (5−1-2) та команда Паралімпійського комітету Росії — шість (3−1- 2).

Паралімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Австралія 6 1 3 10 2 Китай 5 1 2 8 3 Олімпійський комітет Росії 3 1 2 6 4 Італія 2 1 2 5 5 Україна 1 5 2 8 6 Великобританія 1 4 1 6 7 Бразилія 1 1 2 4 8 Нідерланди 1 1 0 2 9 Білорусь 1 0 0 1 Чилі 1 0 0 1 Ізраїль 1 0 0 1 Сінгапур 1 0 0 1 13 Іспанія 0 2 0 2 США 0 2 0 2 15 Франція 0 1 1 2 Японія 0 1 1 2 Польща 0 1 1 2 18 Грузія 0 1 0 1 Угорщина 0 1 0 1 20 Канада 0 0 2 2 Греція 0 0 2 2 22 Німеччина 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 Узбекистан 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх в Токіо Україна здобула 19 медалей.

Фото Twitter НОК України

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