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Спорт

Тепер ще й Лунін: збірна України перед матчами відбору ЧС-2022 втратила трьох воротарів

16:04 25 серпня 2021
Андрій Лунін

Збірна України з футболу, яку очолив Олександр Петраков, перед відбірними поєдинками ЧС-2022 проти Казахстану (1 вересня в Нур-Султані) та Франції (4 вересня в Києві) втратила третього (!) воротаря.

Як повідомляє офіційний сайт «Реала», позитивний тест на коронавірус здав голкіпер Королівського клубу Андрій Лунін, який вирушив на карантин і не прибуде до тренувального табору «жовто-синіх».

До розташування збірної України слідом за Андрієм П'ятовим і Дмитром Різником, які в списку команди замінили травмованих Георгія Бущана та Анатолія Трубіна, прибуде воротар «Динамо» Денис Бойко (у нього шість поєдинків за збірну), інформує сайт УАФ.

Як відомо, після трьох нічиїх на старті кваліфікації ЧС-2022 (в гостях з французами — 1:1, а також вдома з Фінляндією — 1:1 і з Казахстаном — 1:1) збірна України посідає в групі друге місце.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі); 2. Україна — 3 (3); 3. Фінляндія — 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2); 5. Казахстан — 1 (2).

Нагадаємо, що 8 вересня підопічні Олександра Петракова проведуть у Плзені товариську зустріч проти збірної Чехії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко залишив пост головного тренера збірної України.

Фото uaf.ua

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