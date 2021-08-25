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Спорт

Світоліна у матчі, що розтягнувся майже на добу, перемогла в Чикаго суперницю з Франції

21:25 25 серпня 2021
Еліна Світоліна

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна, яка завоювала «бронзу» Олімпійських ігор, перемогою завершила в третьому колі турніру WTA 250 в Чикаго (США) матч, що розтягнувся майже на добу.

Зустріч проти 24-річної француженки Фіони Ферро (80-а) 26-річна одеситка почала ще о першій годині ночі за Києвом 25 серпня, але за рахунку 4:4 в першому сеті поєдинок був перерваний через настання темряви. Догравання матчу почалася в середу о 20:30. У підсумку Світоліна здолала свою уродженку Бельгії — 6:4, 6:4 (а ще заробила 5 800 доларів) і у чвертьфіналі турніру битиметься ще з однією представницею Франції, експершою ракеткою світу в парному розряді Крістіною Младенович (57-а).

Нагадаємо, що ще одна українська тенісистка Марта Костюк (56-а), яка перемогла естонку Кайю Канепі, оскаржить 26 серпня путівку до півфіналу в протистоянні з Варварою Грачовою (88-а) з Росії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна покуштувала в Чикаго український борщ.

Фото Jessie48

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