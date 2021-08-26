«Шахтар» дивом врятував дуель з «Монако» і пʼятий рік поспіль зіграє в Лізі чемпіонів: відеообзори матчів

За підсумками матчів раунду плей-оф в Україні, Хорватії та Данії в середу, 25 серпня, визначилися три останні учасники групового турніру Ліги чемпіонів, в якій Україну представлять київське «Динамо» і донецький «Шахтар».

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Матчі у відповідь

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Монако» (Франція) — 2:2 (у додатковий час)

«Шахтар»: Пʼятов, Додо, Вітао (Кривцов, 101), Марлон, Майкон, Маркос Антоніо (Степаненко, 86), Тете (Марлос, 66), Соломон (Мудрик, 82), Алан Патрік, Матвієнко (Ісмаїлі, 46), Траоре (Фернандо, 101).

Голи: Марлос (74), Агілар (114, у свої ворота) — Бен-Йеддер (18, 39).

Перший матч — 1:0.

Через урочистості на столичному «Олімпійському» з нагоди 30-річчя Незалежності України матч-відповідь суперників перенесли на стадіон «Металіст» до Харкова, де «Шахтар» востаннє грав в єврокубках у лютому минулого року (проти «Бенфіки» в Лізі Європи — 2:1).

Як і в першій зустрічі суперників, після якої «Монако» встиг програти в чемпіонаті Франції «Лансу» (0:2) і опустився в таблиці ліги 1 на 19-е місце, наставник донеччан Роберто де Дзербі випустив в «основі» дев'ять легіонерів, хоча капітанську пов'язку довірив українцеві П'ятову.

Футболісти з князівства, яким кров з носу потрібно було забивати, прогнозовано з самого початку зустрічі пішли вперед і вже на 18-й хвилині повели в рахунку. Пʼятов відбив небезпечний удар Фолланда, але ніхто не завадив капітану «Монако» Бен-Йеддеру вдало зіграти на добиванні — 0:1.

Монегаски на досягнутому не зупинилися, і на 39-й хвилині Бен-Йеддер після прострілу з флангу оформив «дубль» — 0:2.

Перед самою перервою француз після помилки Вітао взагалі міг оформити хет-трик, але, перекинувши м'яч через П'ятова, не потрапив у площину воріт.

Після відновлення гри тренерський штаб «Шахтаря», який за весь перший тайм не завдав жодного (!) удару в площину воріт суперника, кинув у бій 10-го (!) іноземця (замість Матвієнка на поле вийшов бразилець Ісмаїлі). Віце-чемпіон України заграв в атаці активніше і… нарвався на вихід один на один з голкіпером Бен-Йеддера. Добре, що П'ятов врятував.

І все ж на 74-й хвилині комбінація донеччан за участю Траоре і Патріка до радісті 20 тисяч уболівальників на трибунах завершилася точним ударом екс-гравця місцевого «Металіста» Марлоса, який завершив виступи у збірній України, — 1:2 (перший в матчі удар «Шахтаря» в площину воріт після семи у суперника!) Оскільки правило виїздного голу в єврокубках скасували, то рахунок за сумою двох зустрічей став рівним.

Щоправда, на 90-й і 92-й хвилинах «Монако» мав 100-відсоткові шанси «поховати» «Шахтар» (спочатку Фолланду не дозволили забити з метра, а незабаром на «постріл» німця прекрасно зреагував Пятов), але в підсумку з'ясування відносин перейшло в овертайм.

А в додатковий час Фортуна ще раз посміхнулася гравцям «Шахтаря». На 114-й хвилині після передачі дебютанта єврокубків Мудрика м'яч зрикошетив від ноги уругвайського захисника Агілара і за неймовірною траєкторією опустився до сітки воріт французів — 2:2.

«Шахтар», нехай і на нервах, але все ж пʼятий рік поспіль пробився до групового турніру Ліги чемпіонів, гарантувавши собі 15,64 млн євро призових від УЄФА.

Ще в двох поєдинках ігрового дня ЛЧ зафіксовані такі результати:

«Динамо» (Хорватія) — «Шериф» (Молдова) — 0:0. Перший матч — 0:3.

Команда з Тирасполя, яку очолює український тренер Юрій Вернидуб, не пропустивши в двох поєдинках з найсильнішим клубом Хорватії жодного м'яча і забивши тричі, сенсаційно (вперше в історії!) пробилася до групового турніру Ліги чемпіонів.

«Брондбю» (Данія) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:2 (Максе, 62 — Шешко, 4, Аронсон, 10). Перший матч — 1:2.

Таким чином, право виступити в груповому турнірі Ліги чемпіонів собі забезпечили: іспанські «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севілья» та «Вільяреал», англійські «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і «Челсі», німецькі «Баварія», «Лейпциг», «Боруссія» (Дортмунд) і «Вольфсбург», італійські «Інтер», «Мілан», «Аталанта» та «Ювентус», французькі «Лілль» і «Парі Сен-Жермен», португальські «Спортинг», «Порту» і «Бенфіка», російський «Зеніт», бельгійський «Брюгге», українські «Динамо» (Київ) і «Шахтар», нідерландський «Аякс», турецький «Бешикташ», швейцарський «Янг Бойз», шведський «Мальме», австрійський «Зальцбург» і молдавський «Шериф».

Жеребкування груп Ліги чемпіонів відбудеться в Стамбулі 26 серпня (о 19:00), жеребкування Ліги Європи — 27 серпня (о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер атак збірної України Роман Яремчук пробився з «Бенфікою» до Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

85

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter