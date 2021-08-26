Стали відомі можливі суперники «Динамо» та «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів
За підсумками кваліфікації визначилися 32 клуби, які, починаючи з 14 вересня, поведуть боротьбу в груповому турнірі Ліги чемпіонів (як відомо, Україна в найпрестижніших клубних змаганнях Старого Світу буде представлена двома клубами — київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем»).
Перед жеребкуванням, яка відбудеться в Стамбулі у четвер, 26 серпня (о 19:00), команди розбиті на «кошики». Віце-чемпіон України «Шахтар» потрапив до третбого «кошика» і за підсумками жеребкування отримає по одному опонентові з «кошиків» 1, 2 і 4, а «Динамо» — до четвертого (опоненти з «кошиків» 1, 2, 3).
Оскільки УЄФА, як і раніше, розводить українські та російські клуби, то «Динамо» точно не зіграє в одній групі з «Зенітом» (і, ясна річ, як і «Шахтар», з командами зі свого «кошика»).
«Кошик» 1
«Челсі» (Англія)
«Баварія» (Німеччина)
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Атлетико» (Іспанія)
«Вільярреал» (Іспанія)
«Інтер» (Італія)
«Спортинг» (Португалія)
«Лілль» (Франція)
«Кошик» 2
«Реал» (Іспанія)
«Барселона» (Іспанія)
«Ювентус» (Італія)
«ПСЖ» (Франція)
«МЮ» (Англія)
«Ліверпуль» (Англія)
«Севілья» (Іспанія)
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
«Кошик» 3
«Порту» (Португалія)
«Аякс» (Нідерланди)
«Шахтар» (Україна)
«Лейпциг» (Німеччина)
«Зальцбург» (Австрія)
«Бенфіка» (Португалія)
«Аталанта» (Італія)
«Зеніт» (Росія)
«Кошик» 4
«Бешикташ» (Туреччина)
«Динамо» (Україна)
«Янг Бойз» (Швейцарія)
«Мальме» (Швеція)
«Брюгге» (Бельгія)
«Мілан» (Італія)
«Вольфсбург» (Німеччина)
«Шериф» (Молдова)
«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що жеребкування груп Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 серпня, о 13:00.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Ліги Європи «Зоря» — «Рапід».
Фото uefa.com45
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