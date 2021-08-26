Стали відомі можливі суперники «Динамо» та «Шахтаря» у груповому турнірі Ліги чемпіонів

За підсумками кваліфікації визначилися 32 клуби, які, починаючи з 14 вересня, поведуть боротьбу в груповому турнірі Ліги чемпіонів (як відомо, Україна в найпрестижніших клубних змаганнях Старого Світу буде представлена двома клубами — київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем»).

Перед жеребкуванням, яка відбудеться в Стамбулі у четвер, 26 серпня (о 19:00), команди розбиті на «кошики». Віце-чемпіон України «Шахтар» потрапив до третбого «кошика» і за підсумками жеребкування отримає по одному опонентові з «кошиків» 1, 2 і 4, а «Динамо» — до четвертого (опоненти з «кошиків» 1, 2, 3).

Оскільки УЄФА, як і раніше, розводить українські та російські клуби, то «Динамо» точно не зіграє в одній групі з «Зенітом» (і, ясна річ, як і «Шахтар», з командами зі свого «кошика»).

«Кошик» 1

«Челсі» (Англія)

«Баварія» (Німеччина)

«Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетико» (Іспанія)

«Вільярреал» (Іспанія)

«Інтер» (Італія)

«Спортинг» (Португалія)

«Лілль» (Франція)

«Кошик» 2

«Реал» (Іспанія)

«Барселона» (Іспанія)

«Ювентус» (Італія)

«ПСЖ» (Франція)

«МЮ» (Англія)

«Ліверпуль» (Англія)

«Севілья» (Іспанія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Кошик» 3

«Порту» (Португалія)

«Аякс» (Нідерланди)

«Шахтар» (Україна)

«Лейпциг» (Німеччина)

«Зальцбург» (Австрія)

«Бенфіка» (Португалія)

«Аталанта» (Італія)

«Зеніт» (Росія)

«Кошик» 4

«Бешикташ» (Туреччина)

«Динамо» (Україна)

«Янг Бойз» (Швейцарія)

«Мальме» (Швеція)

«Брюгге» (Бельгія)

«Мілан» (Італія)

«Вольфсбург» (Німеччина)

«Шериф» (Молдова)

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію жеребкування Ліги чемпіонів. Нагадаємо, що жеребкування груп Ліги Європи відбудеться у п'ятницю, 27 серпня, о 13:00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися пряму трансляцію поєдинку Ліги Європи «Зоря» — «Рапід».

Фото uefa.com

45

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter