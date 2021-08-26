Жеребкування груп Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція церемонії в Стамбулі

У четвер, 26 серпня, в Стамбулі (початок — о 19:00) відбудеться жеребкування групового турніру Ліги чемпіонів, за підсумками якого 32 клуби розподілять на вісім груп (команди з однієї національної асоціації розведуть по різних квартетах).

Зокрема своїх суперників дізнаються два представники України — київське «Динамо» та донецький «Шахтар», який подолав на стадії кваліфікації бельгійський «Генк» і французький «Монако». Крім того, під час церемонії назвуть імена лауреатів минулого сезону за версією УЄФА. Зокрема, бригада медиків, яка врятувала життя гравцю збірної Данії Крістіану Еріксену на Євро-2020, і капітан датчан Симон Кʼьяєр отримають Премію президента УЄФА 2021 року.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію церемонії в Стамбулі, за якою ви зможете стежити в цій новині.

«Шахтар» — у третьому «кошику», «Динамо» — в четвертому

Після закінчення відбірного турніру визначилися 32 учасники групової стадії Ліги чемпіонів. За підсумками жеребкування команди розподілять на вісім квартетів (в перший «кошик» перед жеребкуванням потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також чемпіони шести національних асоціацій з найвищим рейтингом — Іспанії, Англії, Німеччини, Італії, Франції, Португалії).

Віце-чемпіон України «Шахтар» потрапив до третього «кошика» і за підсумками жеребкування отримає по одному опонентові з «кошиків» 1, 2 і 4, а «Динамо» — до четвертого (опоненти з «кошиків» 1, 2, 3) .

Оскільки УЄФА, як і раніше, розводить українські та російські клуби, то «Динамо» точно не зіграє в одній групі з «Зенітом» (і, ясна річ, як і «Шахтар», з командами зі свого «кошика»).

«Кошик» 1

«Челсі» (Англія)

«Баварія» (Німеччина)

«Манчестер Сіті» (Англія)

«Атлетико» (Іспанія)

«Вільярреал» (Іспанія)

«Інтер» (Італія)

«Спортинг» (Португалія)

«Лілль» (Франція)

«Кошик» 2

«Реал» (Іспанія)

«Барселона» (Іспанія)

«Ювентус» (Італія)

«ПСЖ» (Франція)

«МЮ» (Англія)

«Ліверпуль» (Англія)

«Севілья» (Іспанія)

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)

«Кошик» 3

«Порту» (Португалія)

«Аякс» (Нідерланди)

«Шахтар» (Україна)

«Лейпциг» (Німеччина)

«Зальцбург» (Австрія)

«Бенфіка» (Португалія)

«Аталанта» (Італія)

«Зеніт» (Росія)

«Кошик» 4

«Бешикташ» (Туреччина)

«Динамо» (Україна)

«Янг Бойз» (Швейцарія)

«Мальме» (Швеція)

«Брюгге» (Бельгія)

«Мілан» (Італія)

«Вольфсбург» (Німеччина)

«Шериф» (Молдова)

Якщо асоціація представлена на груповому етапі двома або більше командами, ці клуби розбиваються на пари (або на дві пари). Їхні матчі розводяться по різних ігрових днях, щоб один клуб грав у вівторок, а інший — в середу. Якщо один клуб з пари потрапляє, наприклад, до групи A, B, C або D, то інший клуб з цієї ж пари автоматично вирушає до групи E, F, G або H.

Результати жеребкування також застосовуються для визначення складу груп «Шляху чемпіонів» в Юнацької лізі УЄФА.

Календар матчів

Точні дати проведення поєдинків групової стадії Ліги чемпіонів стануть відомі незабаром після жеребкування, а поки затверджені базові дати. Нагадаємо, що «Динамо» та «Шахтар» проводитимуть всі домашні матчі на київському «Олімпійському».

1-й тур

14 і 15 вересня

2-й тур

28 і 29 вересня

3-й тур

19 і 20 жовтня

4-й тур

2 і 3 листопада

5-й тур

23 і 24 листопада

6-й тур

7 і 8 грудня

По дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/8 фіналу. Команди, що посіли треті місця, перейдуть до плей-оф Ліги Європи. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, що посіли другі позиції в квартетах Ліги Європи.

Призові від УЄФА

Кожен з 32 клубів групового етапу Ліги чемпіонів отримає по 15,64 млн євро (на 390 тисяч євро більше, ніж у минулому сезоні). Бонус за кожну перемогу на груповому етапі складе 2,8 млн євро (плюс 100 тисяч), за нічию — 930 тисяч (плюс 30 тисяч). Невикористані кошти (0,93 млн із кожної нічиєї) підсумовуються і перерозподіляються серед учасників групового етапу в пропорційній залежності від кількості перемог.

Учасникам плей-оф за вихід до 1/8 фіналу виплатять по 9,6 млн євро (плюс 100 тисяч), за ¼ фіналу — по 10,6 млн (плюс 100 тисяч), за ½ фіналу — по 12,5 млн (плюс 500 тисяч), за вихід до фіналу — по 15,5 млн (плюс 500 тисяч). Переможець Ліги чемпіонів додатково отримає 4,5 млн євро (плюс 500 тисяч).

Також учасникам ЛЧ будуть проведені виплати на основі рейтингу клубів. Сума в 600,6 млн євро розбита на «частки коефіцієнтів». Клуб з найнижчою позицією в рейтингу отримає одну частку, клуб з найвищим рейтингом — 32 частки. Плюс будуть проведені виплати за цінність ТВ-ринку кожної країни — 303,3 млн євро.

Нагорода найкращому футболісту сезону

Під час церемонії в Стамбулі за підсумками опитування тренерів та журналістів 11-й раз буде вручена нагорода УЄФА найкращому футболістові сезону, яка дістанеться одному з трьох претендентів — комусь із двох переможців Ліги чемпіонів і володарів Суперкубка УЄФА у складі лондонського «Челсі» чемпіону Європи-2020 італійцеві Жоржиньо і французу Н'Голо Канте або чемпіону Англії-2021 у складі «Манчестер Сіті» бельгійцю Кевіну де Брюйне.

Кевін де Брюйне, Жоржиньо і Н'Голо Канте

У колишні роки приз УЄФА тричі вигравав Кріштіану Роналду (в 2014-му, 2016-му і 2017-му), двічі — Ліонель Мессі (в 2011-му і 2015-му) і по разу — іспанець Андрес Іньєста (в 2012-му), хорват Лука Модрич (в 2018-му), француз Франк Рібері (в 2013-му), голандець Вірджіл ван Дейк (в 2019-му) і поляк Роберт Левандовські (в 2020-му).

Крім того, буде названо найкращого тренера за підсумками сезону-2020/2021. Претендентів троє — італієць Роберто Манчіні, який привів «Скуадру Адзурру» до звання чемпіонів Європи, німець Томас Тухель з «Челсі» і Хосеп Гвардіола з «Манчестер Сіті».

А ще в Стамбулі назвуть найкращу футболістку і жіночого тренера сезону, найкращого голкіпера, захисника, півзахисника і нападника Ліги чемпіонів-2020/2021.

Фінал Ліги чемпіонів — у Стамбулі

У 2022 році вирішальний поєдинок Ліги чемпіонів пройде на 75-тисячному Олімпійському стадіоні імені Ататюрка в Стамбулі, де відбувся легендарний фінал 2005 року, в якому «Мілан» з Андрієм Шевченком в складі вигравав у «Ліверпуля» з рахунком 3:0, але пропустив три голи в другому таймі і програв по пенальті.

Домашня арена збірної Туреччини (до речі, найбільший стадіон країни) була відкрита в 2002 році і названа на честь засновника Турецької Республіки Кемаля Ататюрка. Тут проходили великі змагання з легкої атлетики та концерт групи U2. У різні роки на «Ататюрку», зведення якого обійшлося в 140 млн доларів, свої домашні матчі поводили три стамбульські клуби — «Галатасарай» (у сезоні-2003/2004), «Істанбул ББ» (у 2007--2014 роках) і «Бешикташ» (у 2013--2016-му).

Головний трофей Ліги чемпіонів

Кубок Ліги чемпіонів є срібною амфорою з золотим покриттям усередині. Висота трофею — 73,5 см, вага — 7,5 кг, номінальна вартість — 10 тисяч швейцарських франків (приблизно 10 тисяч доларів). На задній стінці кубка вигравірувані назви клубів, які стали його володарами у різні роки. Виробник трофею — швейцарський ювелір Юрг Штадельманн.

До речі, нинішній кубок вже шостий за ліком. Згідно з правилом, яке ввели в сезоні-1968/1969, клуб, який виграв трофей в цілому п'ять разів або тричі поспіль, міг залишити його у себе на вічне користування. Однак в 2009 році це правило зазнало змін (вручається копія). Власний оригінальний кубок мають «Реал», «Аякс», «Баварія», «Мілан» та «Ліверпуль».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розгромило в чемпіонаті України «Десну» і повернуло собі лідерство в УПЛ.

Фото uefa.com

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