У п'ятницю, 27 серпня, поєдинком в Одесі між «Чорноморцем», який у минулі вихідні був розгромлений «Шахтарем», і «Олександрією», що набрала хід, стартує 6-й тур чемпіонату України з футболу.

У суботу, 28 серпня, «Динамо», яке повернуло собі завдяки розгрому «Десни» лідерство в УПЛ, на столичному «Олімпійському» прийме «Колос», який в минулому сезоні відібрав очки у гранда в столиці. «Інгулець», що завдяки нічиїй з «Динамо» і перемозі над «Львовом» залишив дно турнірної таблиці, прийме в Кропивницькому аутсайдера з Маріуполя, а в Харкові зійдуться «Металіст-1925» і «Дніпро-1». Нескучна дуель очікується.

До речі, букмекери в протистоянні підопічних Мірчі Луческу та Руслана Костишина віддають явну перевагу «Динамо». Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «біло-синіх» приймає з коефіцієнтом 1,31, на нічию — 5,30, на виграш «Колоса» — 10,00.

Завершиться тур чотирма поєдинками в неділю, 29 серпня. «Шахтар», який не без фарту пробився до Ліги чемпіонів, буде гостювати на Закарпатті у «Миная», «Десна» після першої осічки в сезоні прийме «Верес», «Зоря» після єврокубкової дуелі з «Рапідом» поміряється силами з «Ворсклою», а «Львів», який розлучився з головним тренером Анатолієм Безсмертним, битиметься у львівському дербі проти «Руха».

Чемпіонат України. 6-й тур

27 серпня (п'ятниця)

«Чорноморець» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 1»

28 серпня (субота)

«Інгулець» — «Маріуполь» 14:00 «Футбол 2»

«Металіст-1925» — «Дніпро-1» 17:00 «Футбол 2»

«Динамо» — «Колос» 19:30 «2+2»

29 серпня (неділя)

«Десна» — «Верес» 14:00 «Футбол 1»

«Минай» — «Шахтар» 17:00 «Футбол 1»

«Зоря» — «Ворскла» 19:30 УНІАН

«Рух» — «Львів» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 13 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 12 (5);

3. «Десна» — 12 (5);

4. «Ворскла» — 11 (5);

5. «Дніпро-1» — 10 (5);

6. «Олександрія» — 10 (5);

7. «Зоря» — 7 (5);

8. «Металіст-тисяча дев'ятсот двадцять п'ять» — 6 (5);

9. «Колос» — 5 (4);

10. «Верес» — 5 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Інгулець» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 3 (5);

15. «Львів» — 2 (5);

16. «Маріуполь» — 1 (5);

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України перед відбірними матчами ЧС-2022 з Казахстаном і Францією втратила трьох воротарів.

Фото ФК «Динамо»

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