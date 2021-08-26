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Спорт

Українка Єлизавета Мерешко здобула свою другу медаль Паралімпійських ігор у Токіо

11:52 26 серпня 2021
Єлизавета Мерешко

У четвер, 26 серпня, в другий змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо, Україна, яка йшла в медальному заліку п'ятою, поповнила свою скарбничку нагород.

Віце-чемпіонкою Паралімпіади-2020 у комплексному плаванні на 200 метрів стала 31-річна спортсменка з Херсона Єлизавета Мерешко, яка напередодні стала чемпіонкою Ігор на дистанції 50 метром вільним стилем. На фініші українка на 0,29 секунди поступилася британці Мейсі Саммерс-Ньютон і випередила на 0,83 сек. німкеню Верену Шотт.

Нагадаємо, що Єлизавета Мерешко — п'ятиразова паралімпійська чемпіонка. Чотири «золота» вона здобула на Іграх в Ріо-2016.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український фехтувальник Артем Манько став віце-чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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