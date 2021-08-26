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Спорт

Ще одна нагорода України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 26 серпня

16:58 26 серпня 2021
Паралімпійська збірна України

У четвер, 26 серпня, в другій змагальний день на Паралімпійських іграх e столиці Японії розіграли ще 30 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 38 країн.

Україна, на відміну від стартового дня, коли було здобуто вісім медалей, цього разу поповнила скарбничку лише однією нагородою: «срібло» в плаванні завоювала чемпіонка Ігор у Токіо Єлизавета Мерешко. У медальному заліку «жовто-сині» з 9 нагородами (1 золота, 6 срібних та 2 бронзові) опустилися з 5-ї позиції на 9-у.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») очолив Китай — 23 медалі (8 золотих, 5 срібних, 10 бронзових), за яким розташувалися Великобританія — 17 (6−8-3) і команда Олімпійського комітету Росії — 17 (6−5- 6).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 8 5 10 23
2 Великобританія 6 8 3 17
3 Олімпійський комітет Росії 6 5 6 17
4 Австралія 6 2 6 14
5 Нідерланди 5 3 1 9
6 Італія 4 4 3 11
7 США 2 2 0 4
8 Білорусь 2 0 0 2
9 Україна 1 6 2 9
10 Бразилія 1 3 4 8
11 Іспанія 1 3 0 4
12 Франція 1 2 1 4
Японія 1 2 1 4
14 Угорщина 1 1 0 2
15 Бельгия 1 0 2 3
16 Чилі 1 0 0 1
Колумбія 1 0 0 1
Ірландія 1 0 0 1
Ізраїль 1 0 0 1
Йорданія 1 0 0 1
Казахстан 1 0 0 1
Нігерія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 1
24 Канада 0 2 2 4
25 Польща 0 1 2 3
26 Австрія 0 1 0 1
Грузія 0 1 0 1
Індонезія 0 1 0 1
Нова Зеландія 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
31 Греція 0 0 3 3
32 Німеччина 0 0 2 2
33 Азербайджан 0 0 1 1
Мексика 0 0 1 1
Словаччина 0 0 1 1
Таїланд 0 0 1 1
Узбекистан 0 0 1 1
Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Токіо Україна здобула 19 медалей.

Фото paralympic.org.ua

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