Ще одна нагорода України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 26 серпня
У четвер, 26 серпня, в другій змагальний день на Паралімпійських іграх e столиці Японії розіграли ще 30 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 38 країн.
Україна, на відміну від стартового дня, коли було здобуто вісім медалей, цього разу поповнила скарбничку лише однією нагородою: «срібло» в плаванні завоювала чемпіонка Ігор у Токіо Єлизавета Мерешко. У медальному заліку «жовто-сині» з 9 нагородами (1 золота, 6 срібних та 2 бронзові) опустилися з 5-ї позиції на 9-у.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») очолив Китай — 23 медалі (8 золотих, 5 срібних, 10 бронзових), за яким розташувалися Великобританія — 17 (6−8-3) і команда Олімпійського комітету Росії — 17 (6−5- 6).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|8
|5
|10
|23
|2
|Великобританія
|6
|8
|3
|17
|3
|Олімпійський комітет Росії
|6
|5
|6
|17
|4
|Австралія
|6
|2
|6
|14
|5
|Нідерланди
|5
|3
|1
|9
|6
|Італія
|4
|4
|3
|11
|7
|США
|2
|2
|0
|4
|8
|Білорусь
|2
|0
|0
|2
|9
|Україна
|1
|6
|2
|9
|10
|Бразилія
|1
|3
|4
|8
|11
|Іспанія
|1
|3
|0
|4
|12
|Франція
|1
|2
|1
|4
|Японія
|1
|2
|1
|4
|14
|Угорщина
|1
|1
|0
|2
|15
|Бельгия
|1
|0
|2
|3
|16
|Чилі
|1
|0
|0
|1
|Колумбія
|1
|0
|0
|1
|Ірландія
|1
|0
|0
|1
|Ізраїль
|1
|0
|0
|1
|Йорданія
|1
|0
|0
|1
|Казахстан
|1
|0
|0
|1
|Нігерія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|24
|Канада
|0
|2
|2
|4
|25
|Польща
|0
|1
|2
|3
|26
|Австрія
|0
|1
|0
|1
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|Індонезія
|0
|1
|0
|1
|Нова Зеландія
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|31
|Греція
|0
|0
|3
|3
|32
|Німеччина
|0
|0
|2
|2
|33
|Азербайджан
|0
|0
|1
|1
|Мексика
|0
|0
|1
|1
|Словаччина
|0
|0
|1
|1
|Таїланд
|0
|0
|1
|1
|Узбекистан
|0
|0
|1
|1
|Венесуела
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Токіо Україна здобула 19 медалей.
Фото paralympic.org.ua105
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