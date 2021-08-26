Ще одна нагорода України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 26 серпня

У четвер, 26 серпня, в другій змагальний день на Паралімпійських іграх e столиці Японії розіграли ще 30 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 38 країн.

Україна, на відміну від стартового дня, коли було здобуто вісім медалей, цього разу поповнила скарбничку лише однією нагородою: «срібло» в плаванні завоювала чемпіонка Ігор у Токіо Єлизавета Мерешко. У медальному заліку «жовто-сині» з 9 нагородами (1 золота, 6 срібних та 2 бронзові) опустилися з 5-ї позиції на 9-у.



Трійку лідерів (за кількістю «золота») очолив Китай — 23 медалі (8 золотих, 5 срібних, 10 бронзових), за яким розташувалися Великобританія — 17 (6−8-3) і команда Олімпійського комітету Росії — 17 (6−5- 6).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 8 5 10 23 2 Великобританія 6 8 3 17 3 Олімпійський комітет Росії 6 5 6 17 4 Австралія 6 2 6 14 5 Нідерланди 5 3 1 9 6 Італія 4 4 3 11 7 США 2 2 0 4 8 Білорусь 2 0 0 2 9 Україна 1 6 2 9 10 Бразилія 1 3 4 8 11 Іспанія 1 3 0 4 12 Франція 1 2 1 4 Японія 1 2 1 4 14 Угорщина 1 1 0 2 15 Бельгия 1 0 2 3 16 Чилі 1 0 0 1 Колумбія 1 0 0 1 Ірландія 1 0 0 1 Ізраїль 1 0 0 1 Йорданія 1 0 0 1 Казахстан 1 0 0 1 Нігерія 1 0 0 1 Сінгапур 1 0 0 1 24 Канада 0 2 2 4 25 Польща 0 1 2 3 26 Австрія 0 1 0 1 Грузія 0 1 0 1 Індонезія 0 1 0 1 Нова Зеландія 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 31 Греція 0 0 3 3 32 Німеччина 0 0 2 2 33 Азербайджан 0 0 1 1 Мексика 0 0 1 1 Словаччина 0 0 1 1 Таїланд 0 0 1 1 Узбекистан 0 0 1 1 Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Олімпійських іграх у Токіо Україна здобула 19 медалей.

Фото paralympic.org.ua

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