Помер дворазовий олімпійський чемпіон з хокею Володимир Шадрін

У четвер, 26 серпня, у віці 73 років пішов з життя легендарний хокеїст збірної Радянського Союзу, дворазовий олімпійський чемпіон Володимир Шадрін, повідомила прес-служба ХК «Спартак». Причина смерті не уточнюється.

Закінчивши математичну школу із золотою медаллю, нападник практично всю свою кар'єру грав за московський «Спартак», тричі ставши у складі команди чемпіоном СРСР і двічі володарем Кубка країни.

Виступаючи за збірну Радянського Союзу (71 матч, 45 шайб), Шадрін виграв зимові Олімпійські ігри в Саппоро -1972 та в Інсбруку-1976 (найкращий бомбардир Ігор). Хокеїст — п'ятиразовий чемпіон світу і чотириразовий чемпіон Європи. У знаменитій суперсерії СРСР — Канада 1972 року нападаник став другим бомбардиром після свого партнера по п'ятірці Олександра Якушева.

Форвард Володимир Шадрін закинув за кар'єру в клубі і збірній понад 300 шайб

Після завершення кар'єри Шадрін був головним тренером «червоно-білих», очолював юнацьку збірну Росії, а також був віце-президентом «Спартака». У 1998 році іменний светр знаменитого хокеїста з номером 19 був піднятий під склепіння домашньої арени «Спартака».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний хокеїст НХЛ Тоні Еспозіто помер від раку.

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