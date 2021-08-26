«Зоря» безславно вилетіла від «Рапіда» з Ліги Європи, але залишилася в єврокубках: відеоогляд матчу

У четвер, 26 серпня, луганська «Зоря» на «Славутич-Арені» в Запоріжжі спробувала реабілітуватися перед уболівальниками за образливий розгром в першій зустрічі раунду плей-оф у Відні. Вийшло, скажімо прямо, жахливо.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Рапід» (Відень, Австрія) — 2:3

«Зоря»: Шевченко (Мацапура, 47), Жуніор (Фаворов, 83), Вернидуб, Цвек, Кочергін, Хомченовський, Булеца (Кабаєв, 64), Громов, Назарина, Сайядманеш (Шахаб, 64), Гладкий (Крістіан, 83) .

Голи: Гладкий (40), Шахаб (87, з пенальті) — Грюль (10), Граймль (15), Фунтас (68).

Перший матч — 0:3.

На 89-й хвилині Шахаб («Зоря») не реалізував пенальті.

Ясна річ, вболівальники прийшли на трибуни стадіону в Запоріжжі з крихітною надією на те, що «Зорі» все ж вдасться врятуватися після фіаско в Австрії. Але потрапили вони відразу на «похорон». Швидкі голи гравців «Рапіда» Грюля і Граймля вже після 15 хвилин гри поставили хрест на шансах луганчан вийти до групового турніру Ліги Європи.

Після 0:5 за сумою двох зустрічей йшлося лише про престиж клубу та репутацію самих футболістів «Зорі». До перерви Гладкий один м'яч відіграв.

Але на першій же хвилині другого тайму до всіх бід луганчан додалася ще одна. Через рецидив травми стегна поле покинув основний воротар і капітан команди Шевченко. А на 68-й хвилині — ще одна. «Зоря» в особі Вернидуба за поганою звичкою «обрізалася» біля своїх воріт, і Фунтас довів рахунок до 1:3.

Щоправда, на 87-й хвилині Шахаб завдяки «лівому» пенальті один м'яч з «точки» відіграв. Більш того, на 89-й румунський рефері призначив ще один 11-метровий у ворота гостей — безперечний. Але цього разу іранець програв дуель голкіперу австрійців, поставивши крапку в безславному вильоті «Зорі» з Ліги Європи від другої команди чемпіонату Австрії.

Як би там не було, підопічні Віктора Скрипника продовжать єврокубковий сезон у груповому турнірі Ліги конференцій (жеребкування — 27 серпня о 14:30). Що ж стосується «Рапіда», то команда Дітмара Кюбауера дізнається своїх опонентів в групі Ліги Європи за підсумками жеребкування, яке розпочнеться 27 серпня о 13:00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото ФК «Рапід»

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