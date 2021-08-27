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Спорт

Світоліна на шляху до півфіналу турніру в США розгромила екс-першу ракетку світу: найкращі моменти матчу

8:15 27 серпня 2021
Еліна Світоліна

У Чикаго (США) триває тенісний турнір серії WTA 250 з призовим фондом 235 тисяч доларів. До півфіналу змагань більш, ніж впевнено, пробилася перша ракетка України Еліна Світоліна (6-а в світі), котра стала бронзовим призером Олімпійських ігор.

У поєдинку ¼ фіналу 26-річна одеситка, яка готується до старту на US Open, розгромила за 56 хвилин у двох сетах екс-першу ракетку світу в парному розряді, 28-річну француженку Крістіну Младеновіч (57-а) — 6:1, 6:0 і тепер, увечері 27 серпня, виборюватиме путівку до фіналу в протистоянні з Ребеккою Петерсон (59-а) зі Швеції. Зазначимо, що раніше українка, яка вже заробила на змаганнях у США 10 100 доларів, і скандинавка в очних протистояннях не перетиналися.

Додамо, що ще одна українська тенісистка, 19-річна Марта Костюк, свій матч ¼ фіналу не дограла через настання темряви. Зустріч киянки з росіянкою Варварою Грачовою була перервана за рахунку 7:6 (4), 3:5.

Тим часом чотири наші тенісистки здобули право стартувати в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Півфіналістка US Open-2020 Світоліна та Ангеліна Калініна (75-а) зіграють в першому колі з переможницями кваліфікації, Даяна Ястремська (50-а) — з екс-першою ракеткою світу Анжелік Кербер (17-а) з Німеччини, а Марта Костюк — з Марією Саккарі (18-а) з Греції.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна покуштувала в Чикаго український борщ.

Фото Jessie 48

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