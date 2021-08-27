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Спорт

Українець Білий з рекордом Європи став віце-чемпіоном Паралімпійських ігор

9:06 27 серпня 2021
Владислав Білий

У п'ятницю, 27 серпня, третій змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо почався для України зі здобуття 10-ї й 11-ї медалей, які в скарбничку нашої команди принесли стрибунка у довжину Юлія Павленко і метальник списа Владислав Білий.

30-річна спортсменка з Донецької області, показавши результат 4,86 м, стала бронзовою призеркою в класі Т11 (слабозорі). Українці не вистачило лише 5 сантиметрів до «срібла», яке здобула стрибунка з Узбекистану, і 14 см — до «золота», яке дісталося бразилійці.

Зазначимо, що для дворазової чемпіонки Європи Павленко це четверта Паралімпіада, і вона, нарешті, змогла піднятися на п'єдестал пошани.

Юлія Павленко

Віце-чемпіоном Паралімпійських ігор став український легкоатлет Владислав Білий, який метнув спис на 55 метрів і 34 сантиметри (рекорд Європи!) 23-річний спортсмен з Дніпропетровської області програв у секторі лише колумбійцеві Хосе Лемосу Рівасу, котрий виграла змагання в Токіо зі світовим рекордом (60,31 м).

Нагадаємо, що в активі збірної України на Іграх в столиці Японії — 11 медалей (1 золота, 7 срібних, 3 бронзові) і в загальнокомандному заліку (за кількістю «золота») «жовто-сині» поки посідають 11-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавчиха Єлизавета Мерешко здобула для України першу золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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