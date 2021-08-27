Українка Мар'яна Шевчук завоювала «золото» Паралімпіади в Токіо

У третій змагальний день Паралімпійських ігор у Токіо, 27 серпня, Україна слідом за «сріблом» метальника списа Владислава Білого і «бронзою» Юлії Павленко в стрибках у довжину завоювала ще шість медалей (змагання тривають). Щоправда, як і на Олімпіаді в Токіо, у нас поки проблеми з «золотом» — лише два.

Чемпіонкою Паралімпіади в пауерліфтингу стала 25-річна чемпіонка світу та Європи з Вінниці Мар'яна Шевчук (на фото), яка п'ять років тому залишилася в Ріо без медалі. Цього разу наша спортсменка випередила на п'єдесталі пошани суперниць з Китаю і Туреччини.

Звання віце-чемпіона Ігор здобув 32-річний спортсмен з Донецької області Сергій Кліпперт, який у плаванні на спині на 100 метрів поступився (0,41 сек.) лише супернику з Азербайджану Раману Салеї.

Триразовою паралімпійською призеркою стала плавчиня Катерина Денисенко. До «срібла» Лондона і «золота» Ріо 27-річна киянка додала срібну медаль Токіо в плаванні на 100 метрів на спині (нашу спортсменку змогла випередити лише Ткупу Нейуфі з Нової Зеландії).

Бронзовим призером у гонці переслідування на 4 км на велотреку став чотириразовий чемпіон Паралімпійських ігор Лондона і Ріо 34-річний Єгор Дементьєв з Донецької області, котрий обійшов у втішному фіналі суперника з Франції Кевіна ле Кунффа.

Третю бронзову медаль на третіх для себе Паралімпійських іграх поспіль завоювала українська дзюдоїстка Юлія Іваницька, яка виступала в категорії «з проблемами зору» (до 48 кг). У «бронзовому» фіналі 32-річна спортсменка з Рівненської області здолала японку Сицуке Ханган.

Підтримала подругу по команді ще одна дзюдоїстка з Рівного Наталія Ніколайчик, яка перемогла в сутичці за «бронзу» дворазову параліймпійську чемпіонку з Німеччини Рамону Бруссіг.

Зазначимо, що в активі збірної України на Іграх в столиці Японії поки 17 медалей (2 золотих, 9 срібних, 6 бронзових) і в загальнокомандному заліку (за кількістю «золота») «жовто-сині» посідають 10-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала для України першу золоту медаль Паралімпіади в Токіо.

Фото paralympic.org.ua

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