Жеребкування Ліги Європи: став відомий склад груп

У п'ятницю, 27 серпня, в Стамбулі відбулося жеребкування групового турніру Ліги Європи, в якому вперше з 2007 року не зіграють українські клуби («Шахтар» зумів пробитися до групи Ліги чемпіонів, а «Зоря» вилетіла до Ліги конференцій).

Нагадаємо, що в сезоні-2007/2008 нашу країну в кваліфікації представляли «Металіст» і «Дніпро», але обидві команди тоді вилетіли в першому раунді (харків'яни за сумою двох матчів поступилися «Евертону» — 3:4, а дніпропетровці «Абердіну» — 1:1 з правилом виїзного гола).

Та нам буде за кого вболівати — за Андрія Ярмоленка у «Вест Хем», за Ігора Пластуна у «Лудогорці», за Олександра Зубкова та Ігора Харатіна у «Ференцвароші».

Цього разу склад груп Ліги Європи (32 команди) виглядає так:

Група А. «Ліон» (Франція), «Рейнджерс» (Шотландія), «Спарта» (Чехія), «Брондбю» (Данія).

Група В. «Монако» (Франція), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Штурм» (Австрія).

Група С. «Наполі» (Італія), «Лестер» (Англія), «Спартак» (Росія), «Легія» (Польша).

Група D. «Олімпіакос» (Греція), «Айнтрахт» (Німеччина), «Фенербахче» (Туреччина), «Антверпен» (Бельгія).

Група E. «Лаціо» (Італія), «Локомотив» (Росія), «Марсель» (Франція), «Галатасарай» (Туреччина).

Група F. «Брага» (Португалія), «Црвена Звезда» (Сербія), «Лудогорець» (Болгарія), «Мідтьюлланд» (Данія).

Група G. «Байєр» (Німеччина), «Селтік» (Шотландія), «Бетіс» (Іспанія), «Ференцварош» (Угорщина).

Група H. «Динамо» (Хорватія), «Генк» (Бельгія), «Вест Хем» (Англія), «Рапід» (Австрія).

Нагадаємо, що груповий турнір стартує 16 вересня, а фінішує 9 грудня. До плей-оф Ліги Європи проб'ються по дві кращі команди з кожного квартету, а клуби, які стали третіми, продовжать боротьбу в плей-оф Ліги конференцій, жеребкування груп у якій відбудеться 27 серпня о 14:30.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

52

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter