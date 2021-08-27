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Спорт

Українка Ганна Стеценко стала чотириразовою паралімпійською чемпіонкою

14:23 27 серпня 2021
Ганна Стеценко

Урожайний медальний день видають 27 серпня на Паралімпійських іграх у столиці Японії українські спортсмени, які вже здобули у п'ятницю 12 (!) нагород.

Блискуче пропливла дистанцію 400 метрів вільним стилем наша титулована спортсменка 29-річна Анна Стеценко з Дніпра (на фото), яка до шести нагород Ріо (три «золота» і три «срібла») додала золоту медаль Токіо, випередивши на фініші титуловану італійку Карлотту Джиллі майже на дві з половиною секунди.

Лише 14-разовому (!) паралімпійському чемпіону з Білорусі Ігорю Бокі поступився на 400-метрівці вільним стилем дебютант Ігор 21-річний Кирило Гаращенко із Запоріжжя, який став віце-чемпіоном змагань в Токіо.

«Срібло» Паралімпіади в плаванні на 200 метрів «комплексом» також завоював 21-річний дебютант Ігор Андрій Трусов з Донецької області, який поступився на фініші лише ізраїльтянинові Марку Маляру.

Ще одну срібну медаль до скарбнички України принесла команда фехтувальниць у складі Наталії Мандрик, Євгенії Бреус та Олени Федоти, яка у фіналі, на жаль, поступилася сильним китаянкам.

Зазначимо, що в активі збірної України на Іграх в столиці Японії вже 21 медаль (3 золотих, 12 срібних, 6 бронзових) і в загальнокомандному заліку (за кількістю «золота») «жовто-сині» посідають 9-у позицію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мар'яна Шевчук завоювала «золото» Паралімпіади в пауерліфтингу.

Фото paralympic.org.ua

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