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Спорт

Жеребкування Ліги конференцій: «Зоря» зіграє з командою Жозе Моуріньо

15:06 27 серпня 2021
Ліга конференцій

У п'ятницю, 27 серпня, в Стамбулі пройшло жеребкування групового турніру Ліги конференцій, з якої на стадії кваліфікації вилетіли полтавська «Ворскла» та «Колос» з Ковалівки.

Україну в новому турнірі УЄФА представить луганська «Зоря», яка вибула з Ліги Європи після матчів з «Рапідом» і, потрапивши при жеребкуванні до другого «кошика», тепер зіграє в одному квартеті з командою Жозе Моуріньо італійською «Ромою», болгарським ЦСКА і норвезьким «Буде-Глімт».

Повністю склад груп Ліги конференцій (32 команди) виглядає так:

Група А. ЛАСК (Австрія), «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль), «Алашкерт» (Вірменія), ХІК (Фінляндія).

Група В. «Гент» (Бельгія), «Партизан» (Сербія), «Флора» (Естонія), «Фамагуста» (Мальта).

Група С. «Рома» (Італія), «Зоря» (Україна), ЦСКА (Болгарія), «Буде-Глімт» (Норвегія).

Група D. АЗ (Нідерланди), «Клуж» (Румунія), «Яблонець» (Чехія), «Рандерс» (Данія).

Група E. «Славія» (Чехія), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Уніон» (Німеччина), «Маккабі» (Хайфа, Ізраїль).

Група F. «Копенгаген» (Данія), ПАОК (Греція), «Слован» (Словаччина), «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар).

Група G. «Тоттенхем Хотспур» (Англія), «Ренн» (Франція), «Вітесс» (Нідерланди), «Мура» (Словенія).

Група H. «Базель» (Швейцарія), «Карабах» (Азербайджан), «Кайрат» (Казахстан), «Омонія» (Кіпр).

Нагадаємо, що груповий турнір стартує 16 вересня, а фінішує 9 грудня. До плей-оф Ліги конференцій проб'ються по дві кращі команди з кожного квартету. Фінал змагань прийме 25 травня 2022 року столиця Албанії Тірана.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників у груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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