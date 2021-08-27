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Спорт

Урожайний день України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 27 серпня

16:52 27 серпня 2021
Мар&#39;яна Шевчук

У п'ятницю, 27 серпня, в третій змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли ще 42 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 51 країни.

Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 27 серпня 13 (!) медалей: «золото» здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг; на фото) і Анна Стеценко (плавання), «срібло» — Владислав Білий, Анастасія Москаленко (легка атлетика), Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Кирило Гаращенко, Андрій Трусов (плавання), а також команда у складі Наталії Мандрик, Євгенії Бреус та Олени Федоти (фехтування), «бронзу» — Юлія Павленко (легка атлетика), Єгор Дементьєв (велотрек), Юлія Іваницька, Наталія Ніколайчик (дзюдо).

У медальному заліку «жовто-сині» з 22 нагородами (3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових), як і напередодні, посідають 9-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора, а по «сріблу» нам взагалі немає рівних. «Золота» б додати…

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 45 медалей (20 золотих, 11 срібних, 14 бронзових), Великобританія — 28 (9−10−9) і команда Олімпійського комітету Росії — 26 (9−7- 10).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Всього
1 Китай 20 11 14 45
2 Великобританія 9 10 9 28
3 Олімпійський комітет Росії 9 7 10 26
4 Австралія 7 4 8 19
5 США 6 5 1 12
6 Бразилія 6 4 7 17
7 Нідерланди 5 4 3 12
8 Італія 4 5 4 13
9 Україна 3 13 6 22
10 Азербайджан 3 0 2 5
11 Білорусь 3 0 0 3
12 Франція 2 4 4 10
13 Японія 2 3 4 9
14 Колумбія 2 1 3 6
15 Ізраїль 2 0 0 2
16 Іспанія 1 6 0 7
17 Польща 1 2 3 6
18 Узбекистан 1 1 1 3
19 Угорщина 1 1 0 2
Нова Зеландія 1 1 0 2
Казахстан 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
23 Алжир 1 0 2 3
Бельгія 1 0 2 3
25 Словаччина 1 0 1 2
26 Чилі 1 0 0 1
Данія 1 0 0 1
Ірландія 1 0 0 1
Йорданія 1 0 0 1
Нігерія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 0
32 Канада 0 4 2 6
33 Єгипет 0 2 0 2
Латвія 0 2 0 2
35 Індонезія 0 1 1 2
Румунія 0 1 1 2
37 Австрія 0 1 0 1
Болгарія 0 1 0 1
Грузія 0 1 0 1
Іран 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
42 Греція 0 0 3 3
Німеччина 0 0 2 2
Туреччина 0 0 2 2
Мексика 0 0 2 2
46 Аргентина 0 0 1 1
Кіпр 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Литва 0 0 1 1
Таїланд 0 0 1 1
Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото Twitter Tokyo2020

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