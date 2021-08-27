Урожайний день України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 27 серпня
У п'ятницю, 27 серпня, в третій змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли ще 42 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 51 країни.
Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 27 серпня 13 (!) медалей: «золото» здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг; на фото) і Анна Стеценко (плавання), «срібло» — Владислав Білий, Анастасія Москаленко (легка атлетика), Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Кирило Гаращенко, Андрій Трусов (плавання), а також команда у складі Наталії Мандрик, Євгенії Бреус та Олени Федоти (фехтування), «бронзу» — Юлія Павленко (легка атлетика), Єгор Дементьєв (велотрек), Юлія Іваницька, Наталія Ніколайчик (дзюдо).
У медальному заліку «жовто-сині» з 22 нагородами (3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових), як і напередодні, посідають 9-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора, а по «сріблу» нам взагалі немає рівних. «Золота» б додати…
Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 45 медалей (20 золотих, 11 срібних, 14 бронзових), Великобританія — 28 (9−10−9) і команда Олімпійського комітету Росії — 26 (9−7- 10).
Параолімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Всього
|1
|Китай
|20
|11
|14
|45
|2
|Великобританія
|9
|10
|9
|28
|3
|Олімпійський комітет Росії
|9
|7
|10
|26
|4
|Австралія
|7
|4
|8
|19
|5
|США
|6
|5
|1
|12
|6
|Бразилія
|6
|4
|7
|17
|7
|Нідерланди
|5
|4
|3
|12
|8
|Італія
|4
|5
|4
|13
|9
|Україна
|3
|13
|6
|22
|10
|Азербайджан
|3
|0
|2
|5
|11
|Білорусь
|3
|0
|0
|3
|12
|Франція
|2
|4
|4
|10
|13
|Японія
|2
|3
|4
|9
|14
|Колумбія
|2
|1
|3
|6
|15
|Ізраїль
|2
|0
|0
|2
|16
|Іспанія
|1
|6
|0
|7
|17
|Польща
|1
|2
|3
|6
|18
|Узбекистан
|1
|1
|1
|3
|19
|Угорщина
|1
|1
|0
|2
|Нова Зеландія
|1
|1
|0
|2
|Казахстан
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|23
|Алжир
|1
|0
|2
|3
|Бельгія
|1
|0
|2
|3
|25
|Словаччина
|1
|0
|1
|2
|26
|Чилі
|1
|0
|0
|1
|Данія
|1
|0
|0
|1
|Ірландія
|1
|0
|0
|1
|Йорданія
|1
|0
|0
|1
|Нігерія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|0
|32
|Канада
|0
|4
|2
|6
|33
|Єгипет
|0
|2
|0
|2
|Латвія
|0
|2
|0
|2
|35
|Індонезія
|0
|1
|1
|2
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|37
|Австрія
|0
|1
|0
|1
|Болгарія
|0
|1
|0
|1
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|Іран
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|42
|Греція
|0
|0
|3
|3
|Німеччина
|0
|0
|2
|2
|Туреччина
|0
|0
|2
|2
|Мексика
|0
|0
|2
|2
|46
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Кіпр
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Литва
|0
|0
|1
|1
|Таїланд
|0
|0
|1
|1
|Венесуела
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.
Фото Twitter Tokyo2020234
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