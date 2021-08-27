Урожайний день України: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 27 серпня

У п'ятницю, 27 серпня, в третій змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли ще 42 комплекти нагород. На п'єдестал пошани вже піднімалися спортсмени з 51 країни.

Врожайним вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 27 серпня 13 (!) медалей: «золото» здобули Мар'яна Шевчук (пауерліфтинг; на фото) і Анна Стеценко (плавання), «срібло» — Владислав Білий, Анастасія Москаленко (легка атлетика), Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Кирило Гаращенко, Андрій Трусов (плавання), а також команда у складі Наталії Мандрик, Євгенії Бреус та Олени Федоти (фехтування), «бронзу» — Юлія Павленко (легка атлетика), Єгор Дементьєв (велотрек), Юлія Іваницька, Наталія Ніколайчик (дзюдо).

У медальному заліку «жовто-сині» з 22 нагородами (3 золоті, 13 срібних і 6 бронзових), як і напередодні, посідають 9-у позицію. До речі, за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора, а по «сріблу» нам взагалі немає рівних. «Золота» б додати…

Трійку лідерів (за кількістю «золота»), як і раніше, очолюють Китай — 45 медалей (20 золотих, 11 срібних, 14 бронзових), Великобританія — 28 (9−10−9) і команда Олімпійського комітету Росії — 26 (9−7- 10).

Параолімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Всього 1 Китай 20 11 14 45 2 Великобританія 9 10 9 28 3 Олімпійський комітет Росії 9 7 10 26 4 Австралія 7 4 8 19 5 США 6 5 1 12 6 Бразилія 6 4 7 17 7 Нідерланди 5 4 3 12 8 Італія 4 5 4 13 9 Україна 3 13 6 22 10 Азербайджан 3 0 2 5 11 Білорусь 3 0 0 3 12 Франція 2 4 4 10 13 Японія 2 3 4 9 14 Колумбія 2 1 3 6 15 Ізраїль 2 0 0 2 16 Іспанія 1 6 0 7 17 Польща 1 2 3 6 18 Узбекистан 1 1 1 3 19 Угорщина 1 1 0 2 Нова Зеландія 1 1 0 2 Казахстан 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 23 Алжир 1 0 2 3 Бельгія 1 0 2 3 25 Словаччина 1 0 1 2 26 Чилі 1 0 0 1 Данія 1 0 0 1 Ірландія 1 0 0 1 Йорданія 1 0 0 1 Нігерія 1 0 0 1 Сінгапур 1 0 0 0 32 Канада 0 4 2 6 33 Єгипет 0 2 0 2 Латвія 0 2 0 2 35 Індонезія 0 1 1 2 Румунія 0 1 1 2 37 Австрія 0 1 0 1 Болгарія 0 1 0 1 Грузія 0 1 0 1 Іран 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 42 Греція 0 0 3 3 Німеччина 0 0 2 2 Туреччина 0 0 2 2 Мексика 0 0 2 2 46 Аргентина 0 0 1 1 Кіпр 0 0 1 1 Сальвадор 0 0 1 1 Литва 0 0 1 1 Таїланд 0 0 1 1 Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних і 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська плавчиня Єлизавета Мерешко стала п'ятиразовою чемпіонкою Паралімпійських ігор.

Фото Twitter Tokyo2020

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