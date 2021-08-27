І снігу не треба: українка Юлія Джима стала віце-чемпіонкою світу з біатлону

У чеському Нове-Мєсто проходить чемпіонат світу з літнього біатлону, на якому жіноча збірна України, яка отримала перед Олімпійськими іграми нового головного тренера, завоювала першу медаль.

Літньою віце-чемпіонкою світу в суперспринті стала володарка «золота» Олімпійських ігор в естафеті Юлія Джима. Чисто відстрілявши в сильний вітер і сильний дощ на «лежці» і припустившись по одному промаху у стрільбі з положення стоячи, киянка на фініші менше ніж трьома секундами поступилася чешці Маркеті Давидовій (1+0+1+1). Бронзова медаль дісталася Ірині Казакевич (0+0+2+3) з команди СБР (Союз біатлоністів Росії).

Юлія Джима (ліворуч) з медаллю літньої світової першості

Ще чотири українки за підсумками перегонів не потрапили навіть до топ-15: Дарʼя Блажко — 18-а, Олена Білосюк (до заміжжя — Підгрушна) — 25-а, Ольга Абрамова — 26-а і Анна Кривонос — 29-а.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима завоювала «бронзу» в естафеті на чемпіонаті світу в Поклюці.

Фото IBU

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