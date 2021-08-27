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Спорт

Кріштіану Роналду покинув «Ювентус» і через 12 років повернувся до «Манчестер Юнайтед»

19:22 27 серпня 2021
Кріштіану Роналду

П'ятиразовий володар «Золотого м'яча» Кріштіану Роналду, який потішив себе куппівлею «найкрасивішого автомобіля в історії», зважився на крутий поворот у своїй кар'єрі. Лідер збірної Португалії за рік до закінчення контракту покинув італійський «Ювентус» і після 12-річної перерви повернувся до англійської прем'єр-ліги, оформивши перехід в «Манчестер Юнайтед».

36-річний форвард міг стати одноклубником Олександра Зінченка в «Манчестер Сіті», але сторони, за інформацією британських ЗМІ, згорнули переговори на початковій стадії. І тоді (після розмови з легендарним Алексом Фергюсоном) виник варіант з «Манчестер Юнайтед», кольори якого Кріштіану Роналду захищав в 2003--2009 роках (292 гри, 118 м'ячів), тричі ставши за цей час чемпіоном Англії і вигравши Лігу чемпіонів.

«МЮ» вже офіційно підтвердив перехід португальця, котрий поки перебуває у Ліссабоні. Як повідомляє Manchester Evening News, 36-річний форвард буде отримувати на «Олд Траффорд» 270 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень (315 тисяч євро), а «Ювентус» виручить від його продажу приблизно 25 млн євро. За неофіційною інформацією, Роналду підписав з манкуніанцями контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

Нагадаємо, що, крім «Ювентуса» і «МЮ», Кріштіану Роналду за роки яскравою кар'єри виступав також за «Спортинг» і «Реал». У його колекції понад 30 трофеїв, зоекрема п'ять титулів Ліги чемпіонів, чотири клубного чемпіонату світу, сім чемпіонств в Англії, Іспанії та Італії, а також «золото» чемпіонату Європи у складі збірної Португалії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Кріштіану Роналду в списку найсексуальніших футболістів світу посів лише восьме місце.

Фото ФК «Манчестер Юнайтед»

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