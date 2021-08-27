«Чорноморець» в Одесі не втримав перемогу над кривдником «Шахтаря»: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 27 серпня, матчем в Одесі стартував 6-й тур вітчизняної прем'єр-ліги, яку очолює «Динамо».

Чемпіонат України. 6-й тур

«Чорноморець» (Одеса) — «Олександрія» — 2:2 (Авагімян, 68, Ванат, 75 — Третьяков, 72, Устименко, 84).

На відміну від одеситів, які змогли розжитися очками лише в гостьовому поєдинку з «Маріуполем», «Олександрія» на старті сезону залишила ні з чим відразу трьох учасників єврокубків — «Шахтар» (2:1), «Зорю» (1:0) і «Колос» (1:0).

Перший тайм поєдинку на стадіоні «Чорноморець» між молодою командою Юрія Мороза (14 футболістів, орендовані у «Динамо») і оновленої дружиною Юрія Гури на гольові моменти не була багата, а ось після перерви на полі стало куди жвавіше. У «моряків» свої розкішні шанси запороли Бугай та Ісаєнко, а у гостей Цурікову записати в свій актив гол-шедевр завадила поперечина воріт.

А далі — пішло-поїхало. На результативний удар після неймовірного сольного проходу Авагімяна і дебютний гол в УПЛ Ваната гості відповіли м'ячами Третьякова та Устименка. Дуже навіть не нудна нічия — 2:2.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 13 очок (5 матчів);

2. «Шахтар» — 12 (5);

3. «Десна» — 12 (5);

4. «Ворскла» — 11 (5);

5. «Олександрія» — 11 (6);

6. «Дніпро-1» — 10 (5);

7. «Зоря» — 7 (5);

8. «Металіст-1925» — 6 (5);

9. «Колос» — 5 (4);

10. «Верес» — 5 (5);

11. «Минай» — 4 (4);

12. «Рух» — 4 (5);

13. «Інгулець» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (5);

16. «Маріуполь» — 1 (5);

Бомбардири: 4 голи — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Віталій Буяльський («Динамо»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

У 6-му турі УПЛ зіграють також: «Інгулець» — «Маріуполь», «Металіст-1925» — «Дніпро-1», «Динамо» — «Колос» (28 серпня), «Десна» — «Верес», «Минай» — «Шахтар», «Зоря» — «Ворскла», «Рух» — «Львів» (29 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» і «Шахтар» дізналися суперників в Лізі чемпіонів, а «Зоря» — в Лізі конференцій.

Фото ФК «Чорноморець»

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