26.82 / 27.02 31.47 / 31.82
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Світоліна зізналася, що готує чоловіку-французу й де проведе медовий місяць

18:50 30 серпня 2021
Еліна Світоліна та Гаель Монфіс

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка виграла турнір у Чикаго, розповіла про кулінарні пристрасті свого чоловіка-француза Гаеля Монфіса та поділилася своїми вподобаннями у відпочинку.

«Оскільки ми обоє займаємося спортом, то завжди втомлені. Перегляд серіалу — заняття, яке найбільш релаксує. Зараз дивимося «Як уникнути покарання за вбивство». Мені випала честь зробити вибір. Там сім сезонів, тому дивимося по дві серії на день.

Тренування закінчуються пізно, додому приходимо хто коли, я готую вечерю. Є різні теорії, але сама люблю готувати й вважаю, що це жіноча справа. Це створює комфорт у будинку та розряджає. Гаель любить болоньєзе та мої млинці, роблю їх за рецептом бабусі.

Медовий місяць запланували на листопад, адже зараз проходить велика кількість турнірів. Вирішили поїхати на Гваделупу та Мартініку, де іноді, крім Парижа, проводять багато часу батьки Гаеля. Він завжди розповідав про ці місця, де працює його батько. Там є клуб імені Гаеля, для нього дуже важливо познайомити мене з культурою та показати ці острови. Хочу побувати там, отримати новий досвід.

За умовами контракту я не можу займатися екстремальними видами спорту. До них належать і лижі, тому ми ходимо в гори. Гаель не дуже це любить, але доводиться. Компанію складають подруги. Подобається у Швейцарії, адже там багато різних доріжок і влітку, і взимку. Краса неймовірна. Також практикую легку медитацію, недовгу, бо для мене не так просто сконцентруватися", — розповіла Еліна Світоліна у відвертому інтерв'ю виданню JetSetter.

Гаель та Еліна

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна знайшла улюблений український борщ навіть у Чикаго.

248

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

оплата квитанцій по комуналці

В Україні ввели нові «штрафи» за борги по комуналці: чи потрібно платити, які наслідки за ігнорування платіжок

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Казахстан&nbsp;— Україна

Де дивитися онлайн Казахстан — Україна: розклад трансляцій відбірних матчів ЧС-2022

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.