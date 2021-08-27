Світоліна зізналася, що готує чоловіку-французу й де проведе медовий місяць

Найкраща тенісистка України одеситка Еліна Світоліна, яка виграла турнір у Чикаго, розповіла про кулінарні пристрасті свого чоловіка-француза Гаеля Монфіса та поділилася своїми вподобаннями у відпочинку.

«Оскільки ми обоє займаємося спортом, то завжди втомлені. Перегляд серіалу — заняття, яке найбільш релаксує. Зараз дивимося «Як уникнути покарання за вбивство». Мені випала честь зробити вибір. Там сім сезонів, тому дивимося по дві серії на день.

Тренування закінчуються пізно, додому приходимо хто коли, я готую вечерю. Є різні теорії, але сама люблю готувати й вважаю, що це жіноча справа. Це створює комфорт у будинку та розряджає. Гаель любить болоньєзе та мої млинці, роблю їх за рецептом бабусі.

Медовий місяць запланували на листопад, адже зараз проходить велика кількість турнірів. Вирішили поїхати на Гваделупу та Мартініку, де іноді, крім Парижа, проводять багато часу батьки Гаеля. Він завжди розповідав про ці місця, де працює його батько. Там є клуб імені Гаеля, для нього дуже важливо познайомити мене з культурою та показати ці острови. Хочу побувати там, отримати новий досвід.

За умовами контракту я не можу займатися екстремальними видами спорту. До них належать і лижі, тому ми ходимо в гори. Гаель не дуже це любить, але доводиться. Компанію складають подруги. Подобається у Швейцарії, адже там багато різних доріжок і влітку, і взимку. Краса неймовірна. Також практикую легку медитацію, недовгу, бо для мене не так просто сконцентруватися", — розповіла Еліна Світоліна у відвертому інтерв'ю виданню JetSetter.

Гаель та Еліна

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна знайшла улюблений український борщ навіть у Чикаго.

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