Еліна Світоліна у трьохсетовому поєдинку пробилася до фіналу турніру в Чикаго

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в світі), яка стала бронзовим призером Олімпійських ігор, вийшла до фіналу турніру серії WTA 250 у Чикаго (США).

У дуже непростому півфінальному поєдинку 26-річна одеситка в трьох сетах перемогла 59-у ракетку світу Ребекку Петерсон зі Швеції — 6:1, 6:7 (4), 6:3.

На змаганнях в США, які розглядаються Еліною як останній етап підготовки до US Open, українка вже заробила 16 398 доларів. У вирішальному матчі турніру в Чикаго Світоліна зіграє з переможницею поєдинку між француженкою Алізе Корне (68-а) і росіянкою Варварою Грачовою (88-а), яка в дограванні не пустила до півфіналу нашу співвітчизницю Марту Костюк (56-а) — 6:7 (4), 6:3, 6:4.

Зазначимо, що Світоліна вперше у сезоні зіграє у фіналі. У 2020-му Еліна виграла два титули на турнірах WTA 250 у Мексиці та Франції. Загалом у колекції українки 15 тріумфів на змаганнях WTA.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса.

Фото Jessie48

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