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Спорт

«Динамо» та «Шахтар» дізналися календар матчів Ліги чемпіонів

8:26 28 серпня 2021
Ліга чемпіонів

Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зіграють два українські клуби — чемпіон країни київське «Динамо» та віце-чемпіон донецький «Шахтар», який подолав два раунди кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.

«Біло-сині» почнуть виступ у Лізі чемпіонів домашнім матчем з лісабонською «Бенфікою», куди цього літа перейшов форвард збірної України Роман Яремчук, а гірники свій стартовий поєдинок у групі проведуть на виїзді з головною сенсацією кваліфікації, молдовським «Шерифом», який тренує українець Юрій Вернидуб.

1-й тур

14 вересня (початок — о 22:00 за київським часом). «Динамо» — «Бенфіка»

15 вересня (19:45). «Шериф» — «Шахтар»

2-й тур

28 вересня (22:00). «Шахтар» — «Інтер»

29 вересня (22:00). «Баварія» — «Динамо»

3-й тур

19 жовтня (22:00). «Шахтар» — «Реал»

20 жовтня (19:45). «Барселона» — «Динамо»

4-й тур

2 листопада (22:00). «Динамо» — «Барселона»

3 листопада (19:45). «Реал» — «Шахтар»

5-й тур

23 листопада (19:45). «Динамо» — «Баварія»

24 листопада (19:45). «Інтер» — «Шахтар»

6-й тур

7 грудня (22:00). «Шахтар» — «Шериф»

8 грудня (22:00). «Бенфіка» — «Динамо»

Додамо, що «Динамо» та «Шахтар» свої домашні матчі проводитимуть у Києві на столичному НСК «Олімпійський».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України втратила трьох основних воротарів перед матчами відбору ЧС-2022.

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