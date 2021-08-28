«Динамо» та «Шахтар» дізналися календар матчів Ліги чемпіонів
Європейський футбольний союз (УЄФА) опублікував календар матчів групового етапу Ліги чемпіонів, в якому зіграють два українські клуби — чемпіон країни київське «Динамо» та віце-чемпіон донецький «Шахтар», який подолав два раунди кваліфікації найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу.
«Біло-сині» почнуть виступ у Лізі чемпіонів домашнім матчем з лісабонською «Бенфікою», куди цього літа перейшов форвард збірної України Роман Яремчук, а гірники свій стартовий поєдинок у групі проведуть на виїзді з головною сенсацією кваліфікації, молдовським «Шерифом», який тренує українець Юрій Вернидуб.
1-й тур
14 вересня (початок — о 22:00 за київським часом). «Динамо» — «Бенфіка»
15 вересня (19:45). «Шериф» — «Шахтар»
2-й тур
28 вересня (22:00). «Шахтар» — «Інтер»
29 вересня (22:00). «Баварія» — «Динамо»
3-й тур
19 жовтня (22:00). «Шахтар» — «Реал»
20 жовтня (19:45). «Барселона» — «Динамо»
4-й тур
2 листопада (22:00). «Динамо» — «Барселона»
3 листопада (19:45). «Реал» — «Шахтар»
5-й тур
23 листопада (19:45). «Динамо» — «Баварія»
24 листопада (19:45). «Інтер» — «Шахтар»
6-й тур
7 грудня (22:00). «Шахтар» — «Шериф»
8 грудня (22:00). «Бенфіка» — «Динамо»
Додамо, що «Динамо» та «Шахтар» свої домашні матчі проводитимуть у Києві на столичному НСК «Олімпійський».
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