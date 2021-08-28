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Спорт

Українець Данилюк із рекордом сезону завоював «срібло» Паралімпіади в Токіо

9:19 28 серпня 2021
Роман Данилюк

28-річний українець Роман Данилюк став срібним призером у штовханні ядра в категорії F12 на Паралімпійських іграх у Токіо.

Наш співвітчизник, який завоював «бронзу» на попередній Паралімпіаді-2016 в Ріо, а також став чемпіоном світу в 2019-му, у своїй найкращій спробі показав результат 16,53 метри, що є для нього рекордом сезону, і в підсумковому протоколі поступився лише іспанцю Кіму Лопесу Гонсалесу, який тріумфував зі світовим рекордом — 17,04 м. Додамо, що ще один українець Володимир Пономаренко став четвертим із результатом 14,96 м.

Також наші співвітчизники завоювали дві «бронзи» в настільному тенісі. Іван Май став третім у класі 9, поступившись у півфіналі австралійцю Ма Ліню — 1:3 (у даному виді спорту не передбачені матчі за третє місце, тому бронзовими призерами стають обидва спортсмени в півфіналах, які програли у ½-й), а Максим Ніколенко у класі 8 не зміг впоратися з китайцем Шуай Жао — 1:3.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже 25 нагород та поточне 10-е місце в медальному заліку. Якщо ж брати загальну кількість завойованих медалей, то наші хлопці поступаються лише трійці лідерів — Китаю (51), Великобританії (36) та Паралімпійському комітету Росії (31).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ганна Стеценко стала чотириразовою паралімпійською чемпіонкою з плавання.

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