Українець Богодайко став семиразовим паралімпійським чемпіоном

Тріумфом 27-річного українця Євгена Богодайка завершився фінальний заплив на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Наш співвітчизник, який завоював шість (!) золотих медалей на попередніх Іграх у Лондоні-2012 та Ріо-2016, а також є чинним світовим рекордсменом, поповнив скарбничку нагород нашої збірної ще однією медаллю найвищого ґатунку. На фініші полтавчанин показав результат 1:20,13 сек та випередив колумбійця Нельсона Кріспіна Корзо на шість сотих секунди.

Відзначимо, що у Богодайко буде ще можливість поборотися за медалі Паралімпіади — він також заявлений на дистанції 100 метрів на спині в іншому класі, а також на 50 метрів вільним стилем і батерфляєм.

Також бронзовим призером Паралімпійських ігор став Руфат Магомедов. Чемпіон світу-2019 стартував з поразки від грузина Георгія Калдані, але потім у втішних сутичках послідовно впорався з португальцем Джибріл Яфой, німцем Миколою Корнхассом і представником РПК Василем Кутуєво, завдяки чому піднявся на п'єдестал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Данилюк з рекордом сезону завоював «срібло» Паралімпіади в Токіо .

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