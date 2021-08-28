Українець Богодайко став семиразовим паралімпійським чемпіоном
Тріумфом 27-річного українця Євгена Богодайка завершився фінальний заплив на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.
Наш співвітчизник, який завоював шість (!) золотих медалей на попередніх Іграх у Лондоні-2012 та Ріо-2016, а також є чинним світовим рекордсменом, поповнив скарбничку нагород нашої збірної ще однією медаллю найвищого ґатунку. На фініші полтавчанин показав результат 1:20,13 сек та випередив колумбійця Нельсона Кріспіна Корзо на шість сотих секунди.
There’s clinching victory then there’s this from Yevhenii Bohodaiko of #Ukraine— Paralympic Games (@Paralympics) August 28, 2021
What an end to the Men’s 100m Breaststroke SB6 Final #ParaSwimming #Paralympics #Tokyo2020 @Para_swimming pic.twitter.com/wqnwcKGRUb
Відзначимо, що у Богодайко буде ще можливість поборотися за медалі Паралімпіади — він також заявлений на дистанції 100 метрів на спині в іншому класі, а також на 50 метрів вільним стилем і батерфляєм.
Також бронзовим призером Паралімпійських ігор став Руфат Магомедов. Чемпіон світу-2019 стартував з поразки від грузина Георгія Калдані, але потім у втішних сутичках послідовно впорався з португальцем Джибріл Яфой, німцем Миколою Корнхассом і представником РПК Василем Кутуєво, завдяки чому піднявся на п'єдестал.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Данилюк з рекордом сезону завоював «срібло» Паралімпіади в Токіо .158
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