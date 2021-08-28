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Спорт

Харків'янин Крипак зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади

12:02 28 серпня 2021
Максим Крипак

26-річний український плавець Максим Крипак, який став раніше срібним призером Паралімпіади-2020 у Токіо, завоював у столиці Японії перше «золото».

Харків'янин, в активі якого вісім нагород (п'ять з яких — золоті) минулої Паралімпіади-2016 у Ріо, на дистанції 100 метрів вільним стилем приплив до фінішу зі світовим рекордом — 50,64 сек, що на 0,23 секунди перевершило попереднє досягнення бразильця Андре Бразіла, встановлене в 2010 році.

Ще одна наша співвітчизниця, 34-річна дзюдоїстка Ірина Гусєва з Рівного, стала срібним призером в Токіо. Стартувавши у чвертьфіналі, українка здолала шведку Ніколін Пернхейм та Нафісу Шеріпбоєву з Узбекистану, а у фіналі поступилася Ханім Гусейновій із Азербайджану. Таким чином, Ірина повторила своє ж досягнення Ігор-2016 у Ріо, де також поповнила скарбничку збірної України «сріблом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Богодайко став семиразовим олімпійським чемпіоном.

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