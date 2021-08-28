Українські плавці Сербін та Дубров стали чемпіонами Паралімпіади-2020

Українські спортсмени продовжують завойовувати нагороди на Паралімпіаді-2020 у Токіо. Слідом за Євгеном Богодайком та Максимом Крипаком золоті медалі до скарбнички нашої збірної принесли ще двоє плавців.

17-річний Михайло Сербін (на фото в заголовку) приплив першим на дистанції 100 метрів на спині в категорії S11, показавши час 1:08,63 сек. Примітно, що на фініші харків'янин на 0,73 секунди обійшов свого співвітчизника Віктора Смирнова з Донецька.

А на дистанції 200 метрів комплексом у категорії S8 рівних не виявилося дніпрянину Денису Дуброву. Триразовий паралімпійський чемпіон Ріо-2016 показав час 2:20,96 сек і на фініші випередив китайців Сюя Хайцзяо та Яна Гуанлуна на 0,10 та 0,57 сек відповідно.

Завдяки досягнутим успіхам у четвертий змагальний день збірна України з 32 нагородами в активі (7 золотих, 16 срібних та 9 бронзових) вийшла на п'яте місце в медальному заліку.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Данилюк із власним рекордом сезону в штовханні ядра завоював «срібло» Паралімпіади в Токіо.

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