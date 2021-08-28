Українка Мерешко завоювала друге «золото» на Паралімпіаді в Токіо

29-річна Єлизавета Мерешко з Херсона слідом за «золотом» у комплексному плаванні на 200 метрів та «сріблом» на дистанції 50 метрів вільним стилем виборола ще одну нагороду найвищого ґатунку на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Наша співвітчизниця показала найкращий результат на стометрівці на спині, прийшовши до фінішу з результатом 1:40,59 сек. Українка випередила британку Грейс Харві на 1,63 сек та німкеню Верену Шотт на 3,02 сек.

Таким чином, Єлизавета стала вже шестиразовою (!) олімпійською чемпіонкою, додавши до чотирьох золотих нагород Ріо-2016 ще дві в Токіо-2020.

Також срібним призером стала 29-річна Наталія Морквич у фехтуванні на візках. Українка на шляху до вирішальної сутички здолала п'ять суперниць на попередній стадії, а потім послідовно впоралася з Іонелою Могос з Італії у чвертьфіналі (15:5) та угоркою Євою Хаймаші в півфіналі (15:12). На жаль, у битві за «золото» львів'янка поступилася китаянці Гу Хайянь (8:15).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що харків'янин Максим Кріпак зі світовим рекордом завоював «золото» Паралімпіади в Токіо.

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