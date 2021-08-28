Україна увірвалася до топ-5: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 28 серпня
У суботу, 28 серпня, у четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 56 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 60 країн.
Вдалим вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 28 серпня 12 (!) медалей: «золото» здобули Максим Крипак (на фото в заголовку), Євген Богодайко, Михайло Сербін, Єлизавета Мерешко, Денис Дубров (усі — плавання), «срібло» — Наталія Морквич (фехтування на візках), Віктор Смирнов (плавання), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), «бронзу» — Іван Май, Максим Ніколенко (обидва — настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо).
У медальному заліку «жовто-сині» з 34 нагородами (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових) піднялися з 9-ї на 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 76 медалей (29 золотих, 21 срібні, 26 бронзових), Великобританія — 43 (16−12−15) та команда Паралімпійського комітету Росії — 39 (13−7-19).
Паралімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|29
|21
|26
|76
|2
|Великобританія
|16
|12
|15
|43
|3
|Паралімпійський комітет Росії
|13
|7
|19
|39
|4
|США
|11
|7
|4
|22
|5
|Україна
|8
|17
|9
|34
|6
|Австралія
|7
|8
|11
|26
|7
|Бразилія
|6
|5
|11
|22
|8
|Нідерланди
|6
|5
|5
|16
|9
|Азербайджан
|6
|0
|2
|8
|10
|Італія
|5
|7
|6
|18
|11
|Іспанія
|4
|8
|2
|14
|12
|Узбекистан
|4
|4
|3
|11
|13
|Франція
|3
|6
|10
|19
|14
|Білорусь
|3
|0
|1
|4
|15
|Японія
|2
|4
|7
|13
|16
|Колумбія
|2
|3
|4
|9
|17
|Ізраїль
|2
|1
|0
|3
|Нова Зеландія
|2
|1
|0
|3
|19
|Мексика
|2
|0
|3
|5
|20
|Канада
|1
|5
|2
|8
|21
|Польща
|1
|2
|6
|9
|22
|Угорщина
|1
|2
|1
|4
|23
|Казахстан
|1
|2
|0
|3
|24
|Алжир
|1
|1
|2
|4
|25
|Туніс
|1
|1
|1
|3
|26
|Данія
|1
|1
|0
|2
|Іран
|1
|1
|0
|2
|Ірландія
|1
|1
|0
|2
|Швейцарія
|1
|1
|0
|2
|30
|Бельгія
|1
|0
|3
|4
|31
|Нігерія
|1
|0
|2
|3
|32
|Йорданія
|1
|0
|1
|2
|Словаччина
|1
|0
|1
|2
|34
|Чилі
|1
|0
|0
|1
|Ефіопія
|1
|0
|0
|1
|Малайзія
|1
|0
|0
|1
|Сінгапур
|1
|0
|0
|1
|38
|Єгипет
|0
|4
|1
|5
|39
|Болгарія
|0
|2
|0
|2
|Латвія
|0
|2
|0
|2
|41
|Південна Корея
|0
|1
|7
|8
|42
|Німеччина
|0
|1
|5
|6
|43
|Індонезія
|0
|1
|2
|3
|44
|Румунія
|0
|1
|1
|2
|45
|Австрія
|0
|1
|0
|1
|Чехія
|0
|1
|0
|1
|Грузія
|0
|1
|0
|1
|В'єтнам
|0
|1
|0
|1
|49
|Туреччина
|0
|0
|6
|6
|50
|Греція
|0
|0
|3
|3
|Таїланд
|0
|0
|3
|3
|52
|Литва
|0
|0
|2
|2
|53
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Сальвадор
|0
|0
|1
|1
|Гонконг
|0
|0
|1
|1
|Чорногорія
|0
|0
|1
|1
|Норвегія
|0
|0
|1
|1
|Китайський Тайбей
|0
|0
|1
|1
|Уганда
|0
|0
|1
|1
|Венесуела
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець із Харкова Максим Кріпак зі світовим рекордом переміг на стометрівці вільним стилем.
Фото Національного Паралімпійського комітету України161
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