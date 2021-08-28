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Спорт

Україна увірвалася до топ-5: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 28 серпня

17:58 28 серпня 2021
Максим Крипак

У суботу, 28 серпня, у четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 56 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 60 країн.

Вдалим вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 28 серпня 12 (!) медалей: «золото» здобули Максим Крипак (на фото в заголовку), Євген Богодайко, Михайло Сербін, Єлизавета Мерешко, Денис Дубров (усі — плавання), «срібло» — Наталія Морквич (фехтування на візках), Віктор Смирнов (плавання), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), «бронзу» — Іван Май, Максим Ніколенко (обидва — настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо).

У медальному заліку «жовто-сині» з 34 нагородами (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових) піднялися з 9-ї на 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 76 медалей (29 золотих, 21 срібні, 26 бронзових), Великобританія — 43 (16−12−15) та команда Паралімпійського комітету Росії — 39 (13−7-19).

Паралімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 29 21 26 76
2 Великобританія 16 12 15 43
3 Паралімпійський комітет Росії 13 7 19 39
4 США 11 7 4 22
5 Україна 8 17 9 34
6 Австралія 7 8 11 26
7 Бразилія 6 5 11 22
8 Нідерланди 6 5 5 16
9 Азербайджан 6 0 2 8
10 Італія 5 7 6 18
11 Іспанія 4 8 2 14
12 Узбекистан 4 4 3 11
13 Франція 3 6 10 19
14 Білорусь 3 0 1 4
15 Японія 2 4 7 13
16 Колумбія 2 3 4 9
17 Ізраїль 2 1 0 3
Нова Зеландія 2 1 0 3
19 Мексика 2 0 3 5
20 Канада 1 5 2 8
21 Польща 1 2 6 9
22 Угорщина 1 2 1 4
23 Казахстан 1 2 0 3
24 Алжир 1 1 2 4
25 Туніс 1 1 1 3
26 Данія 1 1 0 2
Іран 1 1 0 2
Ірландія 1 1 0 2
Швейцарія 1 1 0 2
30 Бельгія 1 0 3 4
31 Нігерія 1 0 2 3
32 Йорданія 1 0 1 2
Словаччина 1 0 1 2
34 Чилі 1 0 0 1
Ефіопія 1 0 0 1
Малайзія 1 0 0 1
Сінгапур 1 0 0 1
38 Єгипет 0 4 1 5
39 Болгарія 0 2 0 2
Латвія 0 2 0 2
41 Південна Корея 0 1 7 8
42 Німеччина 0 1 5 6
43 Індонезія 0 1 2 3
44 Румунія 0 1 1 2
45 Австрія 0 1 0 1
Чехія 0 1 0 1
Грузія 0 1 0 1
В'єтнам 0 1 0 1
49 Туреччина 0 0 6 6
50 Греція 0 0 3 3
Таїланд 0 0 3 3
52 Литва 0 0 2 2
53 Аргентина 0 0 1 1
Сальвадор 0 0 1 1
Гонконг 0 0 1 1
Чорногорія 0 0 1 1
Норвегія 0 0 1 1
Китайський Тайбей 0 0 1 1
Уганда 0 0 1 1
Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець із Харкова Максим Кріпак зі світовим рекордом переміг на стометрівці вільним стилем.

Фото Національного Паралімпійського комітету України

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