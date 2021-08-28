Україна увірвалася до топ-5: медальний залік Паралімпійських ігор за підсумками 28 серпня

У суботу, 28 серпня, у четвертий змагальний день на Паралімпіаді-2020 у Токіо розіграли 56 комплектів нагород. На п'єдестал пошани вже підіймалися спортсмени з 60 країн.

Вдалим вийшов день у спортсменів з обмеженими можливостями з України, які завоювали 28 серпня 12 (!) медалей: «золото» здобули Максим Крипак (на фото в заголовку), Євген Богодайко, Михайло Сербін, Єлизавета Мерешко, Денис Дубров (усі — плавання), «срібло» — Наталія Морквич (фехтування на візках), Віктор Смирнов (плавання), Роман Данилюк (штовхання ядра), Ірина Гусєва (дзюдо), «бронзу» — Іван Май, Максим Ніколенко (обидва — настільний теніс), Руфат Магомедов (дзюдо).

У медальному заліку «жовто-сині» з 34 нагородами (8 золотих, 17 срібних та 9 бронзових) піднялися з 9-ї на 5-у позицію. А за загальною кількістю нагород Україну випереджають лише китайці, британці та представники країни-агресора.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») як і раніше очолюють Китай — 76 медалей (29 золотих, 21 срібні, 26 бронзових), Великобританія — 43 (16−12−15) та команда Паралімпійського комітету Росії — 39 (13−7-19).

Паралімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 29 21 26 76 2 Великобританія 16 12 15 43 3 Паралімпійський комітет Росії 13 7 19 39 4 США 11 7 4 22 5 Україна 8 17 9 34 6 Австралія 7 8 11 26 7 Бразилія 6 5 11 22 8 Нідерланди 6 5 5 16 9 Азербайджан 6 0 2 8 10 Італія 5 7 6 18 11 Іспанія 4 8 2 14 12 Узбекистан 4 4 3 11 13 Франція 3 6 10 19 14 Білорусь 3 0 1 4 15 Японія 2 4 7 13 16 Колумбія 2 3 4 9 17 Ізраїль 2 1 0 3 Нова Зеландія 2 1 0 3 19 Мексика 2 0 3 5 20 Канада 1 5 2 8 21 Польща 1 2 6 9 22 Угорщина 1 2 1 4 23 Казахстан 1 2 0 3 24 Алжир 1 1 2 4 25 Туніс 1 1 1 3 26 Данія 1 1 0 2 Іран 1 1 0 2 Ірландія 1 1 0 2 Швейцарія 1 1 0 2 30 Бельгія 1 0 3 4 31 Нігерія 1 0 2 3 32 Йорданія 1 0 1 2 Словаччина 1 0 1 2 34 Чилі 1 0 0 1 Ефіопія 1 0 0 1 Малайзія 1 0 0 1 Сінгапур 1 0 0 1 38 Єгипет 0 4 1 5 39 Болгарія 0 2 0 2 Латвія 0 2 0 2 41 Південна Корея 0 1 7 8 42 Німеччина 0 1 5 6 43 Індонезія 0 1 2 3 44 Румунія 0 1 1 2 45 Австрія 0 1 0 1 Чехія 0 1 0 1 Грузія 0 1 0 1 В'єтнам 0 1 0 1 49 Туреччина 0 0 6 6 50 Греція 0 0 3 3 Таїланд 0 0 3 3 52 Литва 0 0 2 2 53 Аргентина 0 0 1 1 Сальвадор 0 0 1 1 Гонконг 0 0 1 1 Чорногорія 0 0 1 1 Норвегія 0 0 1 1 Китайський Тайбей 0 0 1 1 Уганда 0 0 1 1 Венесуела 0 0 1 1

Нагадаємо, що на Паралімпійських іграх 2016 у Ріо-де-Жанейро збірна України, завоювавши 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових нагород, посіла в загальнокомандному заліку третє місце.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що плавець із Харкова Максим Кріпак зі світовим рекордом переміг на стометрівці вільним стилем.

Фото Національного Паралімпійського комітету України

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