Почнуть у Норвегії: став відомий календар «Зорі» в групі Ліги конференцій

Луганська «Зоря», яка безславно вилетіла від віденського «Рапіда» в раунді плей-оф Ліги Європи, продовжить виступи в єврокубках в турнірі рангом нижче — Лізі конференцій.

За підсумками жеребкування групового турніру, яке пройшло у швейцарському Ньоні, луганчани потрапили до групи С, де зіграють з італійською «Ромою», болгарським ЦСКА та норвезьким «Буде-Глімтом». Згідно зі складеним календарем, підопічні Віктора Скрипника почнуть виступи у квартеті з виїзного матчу проти «Буде-Глімта».

Ліга конференцій. Група С

16 сентября (початок — о 22:00 за київським часом). «Буде-Глімт» — «Зоря»

30 вересня (19:45). «Зоря» — «Рома»

21 жовтня (22:00). ЦСКА — «Зоря»

4 листопада (19:45). «Зоря» — ЦСКА

25 листопада (22:00). «Рома» — «Зоря»

9 грудня (19:45). «Зоря» — «Буде-Глімт»

Додамо, що «Зоря» свої домашні матчі в турнірі буде проводити в Запоріжжі на «Славутич-Арені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» розпочне груповий турнір Ліги чемпіонів домашнім матчем із «Бенфікою», а «Шахтар» — виїзною грою з «Шерифом».

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