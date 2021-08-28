У суботу, 28 серпня, матчами в Кропивницькому, Харкові та Києві продовжилася ігрова програма 6-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 6-й тур

28 серпня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 7:0 (де Пена, 5, 39, Шапаренко, 9, Кендзьора, 25, Буяльський, 34, Циганков, 45, 67).

«Динамо»: Бойко, Кендзьора (Караваєв, 61), Забарний, Шабанов, Миколенко, Сидорчук (Шепелєв, 61), Циганков, Буяльський (Лєднєв, 69), Шапаренко, де Пена (Вербич, 61), Шкурін (Рамірес, 46).

У минулому сезоні «Колосу» вдалося відібрати очки у «Динамо», тому багато хто очікував важкої гри для лідера чемпіонату. Але ковалівці, вилетівши з Ліги конференцій (при цьому не показавши нічого в обох матчах проти заштатного «Шахтаря» з Караганди), схоже, «посипалися»: підопічні Руслана Костишина послідовно в домашніх стінах зіграли внічию з «Рухом» (1:0) та поступилися «Олександрії» (0:1). А недалекий виїзд до «Динамо» й узагалі вийшов для них провальним.

Уже в першому таймі «біло-сині», у яких після перенесеної операції повернувся на тренерську лавку Мірча Луческу, «відвантажили» супернику цілих шість (!) м'ячів. Особливо ефектним вийшов гол Буяльського (до слова, найкращого бомбардира чемпіонату на поточний момент), який перехопив м'яча, вискочив до воріт та «черпаком» перекинув голкіпера. В принципі, в захисті у «Колоса» був просто прохідний двір, тому динамівці робили все, що хотіли, на половині поля суперника. Після перерви господарі «пощадили» ковалівців, обмежившись лише одним результативним ударом. Проте, надвелика перемога «Динамо» дозволила повторити рекорд результативності нинішнього сезону, який раніше одноосібно належав поєдинку 5-го туру «Маріуполь» — «Зоря» (3:4).

«Інгулець» (Петрово) — «Маріуполь» — 3:0 (Шарай, 22, 58, Стівен, 76).

Сенсаційна нічия з лідером чемпіонату, київським «Динамо», позитивно позначилася на «Інгульці». Після того поєдинку підопічні Сергія Лавриненка виграли вже другий матч поспіль та віддалилися від зони вильоту. Цього разу команда з Петрового розгромила в Кропивницькому головного аутсайдера чемпіонату — «Маріуполь». І хоч «Інгулець» забив тричі, але створив стільки моментів, що рахунок міг вийти зовсім непристойним — благо для приазовців, господарів підвела реалізація.

«Металіст-1925» (Харків) — «Дніпро-1» — 1:2 (Марлісон, 36 — Чуже, 69, з пенальті, Гуцуляк, 90+2).

У чемпіонат України повернулося одне з найпринциповіших вітчизняних дербі — Харків проти Дніпра. І звітний поєдинок вийшов під стать інтригуючій афіші. Господарі відкрили рахунок у середині першого тайму після влучного удару бразильця Марлісона, але в підсумку не змогли навіть утримати нічию. Спочатку арбітр призначив пенальті за фол голкіпера проти Лучкевича, і Чуже пробив із «точки» прямо у верхній кут, а вже в компенсований час після подачі зі штрафного м'яч у ворота переправив Гуцуляк.

27 серпня (п'ятниця)

«Чорноморець» (Одеса) — «Олександрія» — 2:2 (Авагімян, 68, Ванат, 75 — Третьяков, 72, Устименко, 84).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 16 очок (6 матчів);

2. «Дніпро-1» — 13 (6);

3. «Шахтар» — 12 (5);

4. «Десна» — 12 (5);

5. «Ворскла» — 11 (5);

6. «Олександрія» — 11 (6);

7. «Зоря» — 7 (5);

8. «Інгулець» — 7 (6);

9. «Металіст-1925» — 6 (6);

10. «Верес» — 5 (5);

11. «Колос» — 5 (5);

12. «Минай» — 4 (4);

13. «Рух» — 4 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (5);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський («Динамо»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін («Зоря»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Віктор Циганков («Динамо»).

У 6-му турі УПЛ зіграють також: «Десна» — «Верес», «Минай» — «Шахтар», «Зоря» — «Ворскла», «Рух» — «Львів» (29 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі календарі «Динамо» та «Шахтаря» в групах Ліги чемпіонів, а також розклад ігор «Зорі» в Лізі конференцій.

Фото ФК «Динамо»

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