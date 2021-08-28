Світоліна завоювала в Чикаго 16-й титул у кар'єрі: відеоогляд фіналу

Перша ракетка України одеситка Еліна Світоліна (6-а позиція в світовому жіночому рейтингу), яка здобула «бронзу» Олімпійських ігор у Токіо, тріумфувала на престижному турнірі в Чикаго з призовим фондом 235 238 доларів.

У вирішальному матчі наша співвітчизниця зустрілася з Алізе Корне (68-я). Матчі з француженкою складаються для українки завжди напружено, хоч і перевага була на боці Еліни — 4:3 за переможними поєдинками. Непросто було й цього разу.

Зі старту Світоліна повела в рахунку — 2:0, але потім суперниці вдалося вирівняти ситуацію. Утім, українці все ж вдалося зробити брейк на подачі француженки в 12-му геймі та не доводити з'ясування стосунків до тай-брейку. Друга партія почалася аналогічно (з 2:0 на користь Еліни та програного гейму на своїй подачі за рахунку 3:1), але наша співвітчизниця взяла себе в руки й довела матч до підсумкової перемоги — 7:5, 6:4.

Таким чином, заробивши 29 200 доларів призових та 280 рейтингових очок (що дозволить українці піднятися на п'яту сходинку в жіночому рейтингу), Світоліна завоювала свій 16-й титул WTA у кар'єрі.

Додамо, що ще одна українка Надія Кіченок стала переможницею турніру в Чикаго в парному розряді. У парі з румункою Ралукою Олару дніпрянка в напруженій боротьбі здолала у фіналі… свою сестру Людмилу Кіченок, яка виступала в дуеті з японкою Макото Ніномією — 7:6 (6), 5:7, 10:8.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна поласувала улюбленим борщем за океаном.

Фото Jimmie 48

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