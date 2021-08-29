Киянка Зубковська завоювала «золото» на четвертій Паралімпіаді поспіль

40-річна Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор у Токіо в секторі для стрибків у довжину для спортсменів з вадами зору.

Наша співвітчизниця, яка підіймалася на найвищу сходинку п'єдесталу на трьох попередніх Паралімпіадах у Пекіні-2008, Лондоні-2012 та Ріо-2016 та є шестиразовою (!) чемпіонкою світу, продовжила свою переможну ходу.

Незважаючи на те, що Оксана є світовою рекордсменкою з результатом 6,60 м, встановленим у столиці Великобританії дев'ять років тому, цього разу для нагороди найвищого ґатунку їй вистачило стрибка на «скромні» 5,54 м. Друге місце посіла іспанка Сара Мартінес (5,38 м), третьою стала Лінда Хамрі з Алжиру (5,33 м).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Єлизавета Мерешко здобула друге «золото» в плаванні на Паралімпіаді в Токіо.

Фото Twitter Tokyo 2020

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