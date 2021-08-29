Українець Полянський став дворазовим паралімпійським чемпіоном

Одесит Роман Полянський тріумфував на Паралімпіаді в Токіо, вигравши дистанцію 2000 метрів в академічному веслуванні.

Наш співвітчизник, якому належить світовий рекорд, із перших метрів захопив лідерство та «привіз» на фініші найближчому переслідувачу, австралійцю Еріку Хоррі, цілих 12 секунд!

Таким чином Роман став уже дворазовим Паралімпійських чемпіоном після «золота» в Ріо-2016. Також у його активі перемоги на ЧС-2019 та двох європейських першостях у 2020-му та 2021-му. Нинішня ж нагорода стала відмінним подарунком для спортсмена на 35-річний ювілей, який Полянський відсвяткує 1 вересня.

Додамо, що з 36 нагородами в активі (10 золотих, 17 срібних та 9 бронзових) збірна України продовжує утримувати п'яте місце в медальному заліку, поступаючись лише Китаю, Великобританії, Паралімпійському комітету Росії та США.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська завоювала «золото» на четвертій Паралімпіаді поспіль.

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