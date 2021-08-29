Українець Трусов завоював друге «срібло» на Паралімпіаді в Токіо

21-річний Андрій Трусов із Донецької області став дворазовим віце-чемпіоном на дебютних для себе Паралімпійських іграх у Токіо. Слідом за «сріблом» на дистанції 200 метрів «комплексом» наш співвітчизник поповнив скарбничку збірної ще однією нагородою аналогічного ґатунку.

Цього разу українець показав другий результат на дистанції 400 метрів вільним стилем. Причому на фініші Андрія знову, як і в попередній дисципліні, випередив лише ізраїльтянин Марк Маляр, який установив новий світовий рекорд.

Також бронзовим призером Паралімпіади-2020 став 35-річний дзюдоїст Олександр Назаренко. У ваговій категорії до 90 кг українець переміг у чвертьфіналі Жанботу Аманжолова з Казахстану, у півфіналі поступився британцю Елліоту Стюарту, а у втішному фіналі, який тривав лише кілька секунд, здолав бразильця Артура да Сильву Кавальканте та піднявся на п'єдестал пошани.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що киянка Оксана Зубковська стала чемпіонкою Паралімпійських ігор зі стрибків у довжину вчетверте поспіль.

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