У середу, 1 вересня, збірна України з новим головним тренером, яким став тріумфатор молодіжного ЧС-2019 Олександр Петраков, проведе відбірковий матч світової першості 2022 року. «Жовто-сині» зіграють у столиці Казахстану Нур-Султані проти місцевої збірної, з якою в березні в Києві зіграли внічию (1:1). Початок гри — о 17:00 за київським часом.

Команди вже не вперше перетинаються у відбіркових матчах чемпіонату світу. Раніше Україна та Казахстан провели між собою п'ять поєдинків, і в нинішній відбірковій кампанії суперникам уперше вдалося відібрати очки у «жовто-синіх» (загальна різниця м'ячів у протистоянні — 10:4 на користь нашої збірної). При цьому в двох попередніх матчах, які пройшли в Казахстані, наш опонент незмінно відзначався, так що й у майбутньому поєдинку легко підопічним Олександра Петракова точно не буде.

У майбутній зустрічі аналітики букмекерських контор бачать явним фаворитом нашу збірну, виставивши на гру наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога Казахстану — 7,60, нічия — 4,30, виграш України — 1,45.

«Фаворит спорт»: перемога Казахстану — 7,40, нічия — 4,30, виграш України — 1,47.

1xBet: перемога Казахстану — 7,80, нічия — 4,40, виграш України — 1,50.

«Олімп»: перемога Казахстану — 8,0, нічия — 4,39, виграш України — 1,46.

Bet365: перемога Казахстану — 8,0, нічия — 4,50, виграш України — 1,40.

Турнірне становище в групі D: 1. Франція — 7 очок (3 матчі), 2. Україна — 3 (3), 3. Фінляндія — 2 (2), 4. Боснія і Герцеговина — 1 (2), 5. Казахстан — 1 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України втратила трьох воротарів перед матчами відбору ЧС-2022 .

фото УАФ

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